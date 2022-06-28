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28/06/2022

用細菌製造瓷磚？多層物料合成木料？如何利用創新技術打造綠色建築，達至減排目標？

#二氧化碳 #水泥 #碳排放 #碳排 #減碳 #生態環境 #綠色建築 #綠色生活
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　有指每製造一公斤水泥就會衍生同等份量的二氧化碳。現時，全球年產水泥高達40億噸，即可產生40億噸的碳排放，數量驚人。隨著城市化的大趨勢，預計未來30年碳排只會有增無減，這對地球的生態環境將造成持續傷害。

 

　　為應對氣候變化，全球各地都積極尋求可持續方案以減少碳排放，近年建造業市場上便出現不少堪稱低碳排放水泥，可取代傳統的水泥用料。例如有一種低溫水泥，就來自美國常春藤聯盟之一的羅格斯大學，製造過程中用較多黏土而少用石灰，毋須如傳統般加熱到千度，便能把二氧化碳鎖定在混凝土中，從而降低碳排量達七成。該公司現已和一間瑞士建材巨企合作，研發成果會率先在歐美市場推出。

 

　　另有初創「異想天開」，用細菌製造瓷磚代替水泥。該技術將沙放入模具並注入微生物，從而啟動類似珊瑚生長的過程，最後生物水泥會混合回收得來的花崗岩。這種環保物料受瑞典服裝企業H&M的青睞，打算把它用作該連鎖店的裝修物料。同是源自新奇的念頭，美國科羅拉多大學波德分校在國際物料科學期刊Matter上發表研究，指用一種能產生光合作用的微生物「藍菌」來製造低碳水泥，製成品有自我修復裂縫、吸收空氣中有害物質的功能，兼且相當耐用，如能成功應用，將會是綠色建造的一大突破。

 

（unsplash）

 

　　此外，也有人把木材改造，成為新一代建築物料。在挪威，一棟於2019年落成、樓高85米分成18層、名叫米約薩塔的大廈，就以木材建造，是目前全球最高的木建築。不過這個紀錄可能很快被打破，芝加哥市正和劍橋大學合作，設計一楝80層高的住宅，以木材為主要物料。在去年美國科學促進會（AAAS）的會議上，劍橋大學就介紹了一種嶄新的木料，它由多層物料合成，可用於地板、牆壁或樑柱，強度媲美鋼鐵，而重量則只有鋼的二成，而且有防火功能。

 

　　據知，這種新型木料建造一座300平方米的四層建築只會排放126噸二氧化碳，比用混凝土排放的310噸和鋼鐵排放498噸相對少。而用木板建樓可說是「負碳排」，因為樹木生長時會吸收碳，相當於540噸碳，所以被視為可持續發展的新動力，完全符合減碳環保的原則。

 

　　為支援本地建築工程廣泛應用環保技術，政府已於2018年撥款10億元成立「建造業創新及科技基金」，以提升業界應用新技術的能力。3年來這個基金已批出約一半即5億多撥款，而今年財政預算案再注資12億元優化措施，期望本地建造業可以創新技術打造更優質的綠色建築之餘，也能全面配合政府2030年的減排目標。

 

 

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