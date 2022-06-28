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28/06/2022

為何總是愛放負？轉念、轉思維、轉表達，說正能量的話，能提升在職場個人素質！

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    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　有一位老闆朋友，工作間感到最頭痛的事，就是遇著一些員工，說話總是問題多多，卻想不出解決方法，又或者總是說負面話，又總是沒有提出建設性的想法。老闆朋友說：「我已經夠累，還要聽一些沒有必要再說再提的話，對事無助，對人無益！」

 

（圖片由作者提供）

 

　　這位老闆朋友每次跟這些員工解說道理，似是教學！但是，教而不善才叫人累！所以，最近想出了一個培訓方案，就是要幫員工轉念，轉思維，轉表達！我與這位老闆有共識，短短的培訓時間，心態、行為、習氣，是很難一下子改變或修理，心態是沒法快速可以扭轉，但要灌輸一些轉念以至說話的過程，硬學硬練是權宜之計，至少可以避免常放負能量，常說的都是麻煩事；影響自己又影響別人！

 

（圖片由作者提供）

 

　　有些員工，仍然不是很懂職場間不宜帶有個人情緒式表達，所以，工作出現不盡如意事，總會有衝口而出、帶情緒式的說話。想在職場提升個人素質、扭轉個人的格局，想培養更有氣度的風範，要「練」出來的。

 

　　念一轉，話句說法就不同，話句不同，情緒就可以減少被影響。情緒良好，思維正面，心態就依正向走，行為行動也就更有氣度！這些都是連鎖式反應，不可忽視。

 

　　念，怎麼轉？話，怎麼說？ 我們可按一些日常的說話練習一下轉念及換個說法，當中背後也要考慮包含歡喜心、讚美心、感恩心、優雅心；凡事多一分歡喜多找機會先來讚美，事情會更順暢，個人格局會更提升。例如：

 

（圖片由作者提供）

 

1. 我沒時間做！…… 提升格局的說法｜ 我需要好好安排時間來處理。

2. 我不知怎樣做！…… 提升格局的說法｜我需要時間摸索。

3. 為何又做錯！…… 提升格局的說法｜感謝你很用心，考慮這樣改下更好⋯⋯

4. 我吩咐的事怎麼仍未做？…… 提升格局的說法｜你明白我之前提出的吩咐嗎？麻煩你給我啟動的時間表……

5. 應承了卻做不到！…… 提升格局的說法｜跟原來共識不同了，是否有甚麼地方出問題？

6. 你還不明白嗎？………… 提升格局的回應｜你說的文字我都明白，只是再想細考當中的意涵……

7. 總是問長問短……提升格局的回應｜多謝關心，我可以處理。

8. 抱歉我來遲了……提升格局的回應｜多謝你給我多點時間，正好處理了些事……

9. 你知道又不早說？……提升格局的回應｜不好意思要你費心……這個我其實還不敢肯定是否屬實……

 

 

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