會德豐Club Wheelock 10周年抽獎送逾$10萬獎品！贏Samsung 8K智能電視、Dyson風筒、美利酒店Staycation！（附登記會員／抽獎網址）

又有抽獎啦！會德豐Club Wheelock推出「10周年壓軸大抽獎」，為會員送出超過10萬元的獎品，包括有Samsung電視、Dyson產品、Staycation套票等等。還未是Club Wheelock的會員？不用擔心，年滿18就可以登記做會員參加抽獎！即睇詳情啦！

（圖片由會德豐提供）

為了慶祝10周年和回饋會員的支持，會德豐Club Wheelock推出大抽獎，獎品總值超過$10萬元！終極大獎是Samsung QN700B 55吋8K 智能電視；2獎和3獎則分別是Samsung Galaxy Tab S8 Ultra WiFi（256GB）平板電腦（共2份）與 Dyson HD08 Supersonic™ 風筒 256GB（共3份）；而4獎是香港美利酒店（The Murray）Superior客房住宿套票（共4份）！其餘的獎品一樣好吸引，好像是海港城禮品卡、Uber乘車禮券等等。

（活動網站截圖）

參加方法好簡單！大家可以到活動網站填寫個人資料成為Club Wheelock會員，只要年滿18歲和持有香港身份證就可！成為會員後，就可以再到活動網站登記參加抽獎，截止日期為9月尾！

會德豐Club Wheelock「10周年壓軸大抽獎」

登記會員及抽獎︰https://www.clubwheelock.com/luckydraw

報名日期︰即日至9月15日（23：59）

抽獎日期︰9月22日

結果公布日期︰9月30日