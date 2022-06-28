Anson Lo盧瀚霆生日應援｜「神徒」7.7請全港市民搭天星小輪、坐摩天輪！朗豪坊慈善Pop up Store 7大打卡位＋限量精品！

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）將於7月7日迎來27歲生日！去年「神徒」（Anson Lo粉絲專稱）為「教主誕」安排了一連串生日應援，不但包下鄰近天星碼頭的巨型廣告牌，更買下多輛巴士車身廣告、巴士站燈箱廣告等！絕對讓人大開眼界！今年「神徒」決定加碼慶祝！即睇！



【Anson Lo盧瀚霆生日應援】1. 請全港市民免費搭天星小輪！



去年Anson Lo生日，位於尖沙咀碼頭附近的巨型戶外座地廣告牌獲得極大的迴響，令「天星碼頭」搖身一變成為「教主碼頭」！為延續這項盛事，盧瀚霆國際後援會聯同天星小輪合辦「免費乘搭」活動，在Anson Lo生日當天（7月7日），請全港市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環！



「Anson Lo & Sontos Giving Day天星小輪免費乘搭日」詳情：



日期：7月7日（星期四）

時間：6:30am—11:30pm

路線：尖沙咀來往中環一段

受惠對象：全港市民



「神徒」注意！6月27日至7月10日期間，尖沙咀碼頭及中環7號碼頭更會打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題布置，包括「HAPPY BIRTHDAY」、「免費乘搭尖沙咀<->中環」等字句！機會難得呀！「神徒」絕對要瘋狂打卡！



（圖源：盧瀚霆國際後援會Facebook）



（圖源：盧瀚霆國際後援會Facebook）



【Anson Lo盧瀚霆生日應援】2. 設生日慈善Pop up Store！



除了請全港市民免費搭天星小輪，Anson Lo盧瀚霆國際後援會更在旺角朗豪坊設置「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」！Pop Up Store不但以Anson Lo最喜歡的粉紅色為主色，更設有7大打卡位，包括不同歌曲造型的Little Anson公仔、巨型扭蛋機、曾於《King Kong》MV出現的水樽、Anson Lo親筆簽名手幅、Anson Lo獎項牆、集結了1,800位神徒以「祝教主生日快樂」為主題照片砌成的馬賽克牆！而當中最冧神徒的，相信是由Anson Lo親筆信打造的神徒專屬打卡牆！



Pop Up Store更會發售期間限定週邊產品！所有收入扣除成本後，將會以「Anson Lo盧瀚霆」之名全數撥捐十間本地受惠機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」 、「大樹下」、「PawsUnitedCharity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」！慶祝「教主誕」兼做慈善，果然為善最樂！



「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」詳情



日期：6月27日至7月10日

地點：朗豪坊4樓通天廣場

註：期間限定店將會以預先登記形式安排入場，詳情可留意Anson Lo盧瀚霆國際後援會



（圖源：盧瀚霆國際後援會Facebook）



【Anson Lo盧瀚霆生日應援】3. 請全港市民免費坐摩天輪！



繼盧瀚霆國際後援會請全港市民免費搭天星小輪後，Anson Lo另一應援推手「Little Giants」則請全港市民免費坐摩天輪！非常有心思的是，Little Giants還設計了紀念門票於活動當日售票處派發！



「Happy Anson Lo Day—免費乘坐香港摩天輪」詳情：



日期：7月7日（星期四）

時間：12pm—9pm（8:30pm截止排隊輪候）

地點：香港摩天輪及AIA Vitality公園（香港中環民光街33號）

註：活動當日會派發紀念門票，需要持紀念門票登車，詳情請留意Little Giants公布。



（圖源：Little Giants Facebook）



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