  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

29/06/2022

昨仍有早茶 食環署其後促停業 屯門海港群組擴大 MOKO翠園4人中招

#食環署 #新世紀廣場 #翠園 #海港酒家 #肺炎 #疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港昨增1,685宗確診，屯門海港酒家再多1名食客染疫，且傳播鏈進一步擴大，有中招食客曾到旺角新世紀廣場（MOKO）翠園用膳，該酒家暫有4人中招；而屯門山景邨及大興邨亦有4宗個案涉海港患者，即連同早前的富泰護理安老院，至今已衍生4群組。

 

MOKO翠園至今有3名食客涉2張枱、及1名侍應中招。

 

　　惟該酒家昨晨仍有營業，食環署僅要求禁晚市堂食14日，至傍晚則稱已敦促負責人參照衞生防護中心建議自行停業；另署方亦因應海港違規更改通風系統作檢控。

 

　　本港昨增1,533人感染，有152宗輸入，增1宗死亡個案。另有28宗疑BA.2.12.1個案，當中11宗無源頭，而在另11宗有流行病學關連個案中，有9宗與海港有關，包括1宗70歲男食客，令海港累計42名食客染疫；而1名居上水清河邨68歲女，本月16日曾到海港用膳，她19日中午12時半與另1名家人到旺角新世紀廣場翠園吃飯，翠園至今有3名食客涉2張枱、及1名侍應中招，均曾在本月19日中午12時至1時許在場用膳。另屯門山景邨及大興邨亦出現傳播，均與海港有關，其中山景邨景安樓涉3個案共2家庭，大興邨興偉樓則有1宗，其同層有1患者與海港相關。

 

　　傳染病處首席醫生歐家榮指，海港酒家群組「坐得比較入」，如鮮風量及空氣換氣量低於標準，有機會出現短距離空氣傳播，當晚約有270名食客，至今兩周共42人染疫，相信有超級傳播者；而富泰護理安老院2名員工曾光顧海港，初步相信連同旺角翠園3個群組均有關聯。

 

　　但海港昨晨仍有營業，至約中午才貼出告示指暫停營業至另行通知。食環署指，上周四（23日）巡查時發現處所負責人未遵從疫苗通及599F規例，並在未獲准許下更改通風系統，已即時檢控，並要求上周五（24日）起禁晚市堂食14日，每枱不多於2人。

 

再增疑BA.4 BA.5個案 3宗無源頭

 

　　對海港為何未停業，歐指，已要求食肆提供曾光顧食客的疫苗通資料，重申如食肆現爆發，當局會作流行病學調查，當局上周五曾巡視，機電署翌日亦巡查，一般如發現食肆出現通風等問題，食環署會要求暫時停業至符合標準，衞生署亦有權據599F要求食肆關閉，強調當局會確保食客、員工檢測陰性才復業，相信食環署會跟進。食環署至昨晚才回覆指，昨再巡查時已敦促負責人參照中心建議自行停業。

 

　　昨亦新增16宗疑BA.4及BA.5個案，包括4宗本地，當中3宗無源頭，全部已打3針，包括居順天邨、任職機艙清潔員的52歲女，相信與輸入個案相關；居馬鞍山錦英苑的37歲男，在荃灣工業中心任文職，其1家人亦確診；於奧海城保良局日間照顧中心工作的57歲女，居海富苑海欣閣，工作不接觸長者，中心已建議停止服務及員工檢測；及居小西灣邨瑞隆樓的38歲男，在九龍灣企業廣場任職。

 

馬鞍山靈糧小學2A班停面授1周（資料圖片）

 

　　另昨有172間學校呈報202宗個案，其中3間學校包括括沙田浸信會呂明才小學3D班、青衣天主教聖多默幼稚園上午高班及馬鞍山靈糧小學2A班，需停面授1周。

 

港研「5+2」檢疫 9成輸入個案 7日內陽性

 

　　政府正研放寬入境本港的隔離限制，包括「5+2」檢疫方案，即酒店檢疫5日，加2日家居檢疫。歐家榮稱，現逾90%輸入個案，均在7日內、即酒店檢疫期間檢測陽性，較多個案在第5日核酸檢測發現，相信政府會按需要更改或調整，暫無進一步資料。

 

　　政府專家顧問許樹昌指，最重要視乎輸入個案中，有多少比例在抵港7日後才病發，若要居家隔離，有獨立房間及洗手間較理想，認為本港已有條件恢復對外通關。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#食環署 #新世紀廣場 #翠園 #海港酒家 #肺炎 #疫情

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk