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29/06/2022

兩度演父女 陳山聰盼劉穎鏇做囝囝契媽

#回歸光影頌 #劉穎鏇 #陳山聰
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　　【晴報專訊】為慶祝香港回歸25周年，無綫打造《回歸光影頌》劇集系列，當中包括五大單元劇及15集連續劇《回歸》。一眾演員昨日出席記者會，有份參演單元劇《我的驕傲》的陳山聰及劉穎鏇（Tiffany），第二次演父女，山聰即大讚「女兒」乖，更笑言想對方做囝囝Jaco的契媽。

 

山聰不認為與Tiffany有代溝。

 

　　陳山聰在單元劇《我的驕傲》中飾演劉穎鏇及朱敏瀚的爸爸，雖然只是單元劇，但山聰為了讓角色更逼真，刻意要求化粧師把頭髮化白，非常認真。提到今次是山聰與Tiffany第二度演父女，山聰表示︰「Tiffany好乖，開工嗰陣成日買嘢畀我食。（兩人上契？）反而我個仔Jaco就快生日，佢可以做我個仔嘅契媽，哈哈！」

 

龔嘉欣喊足七小時感崩潰

 

嘉欣形容拍喊戲很辛苦。

 

　　另外，參與單元劇《究竟天有幾高》的龔嘉欣，她指拍攝時才知道香港人有份參與製造火箭，「拍嘅時候我哋去咗理工大學嘅實驗室，原來當中有零件係香港人做，令我大開眼界，見到1︰1火箭更加震撼。」提到嘉欣在劇集《十八年後的終極告白2.0》最後一集中爆喊，其演技備受讚賞，她憶述當日拍攝了六、七小時，喊到崩潰，又擔心自己演得未夠好，但感激對手譚俊彥帶她入戲。嘉欣笑言︰「有場戲我要掌摑譚俊彥，打完佢之後我隻手腫晒，我從來未摑過男人，手感真係好正。」

 

安仔和煒哥互相取笑對方是喊包。

 

　　至於在劇集《回歸》中，郭晉安（安仔）和陳煒（煒哥）有多場感人戲，令兩人經常眼濕濕，他們互相取笑對方眼淺；不過煒哥大讚安仔「話喊就喊」，安仔則說︰「我係架好勁馬力嘅跑車，佢就係一部環保嘅電動車。」安仔亦自言容易受感動，並透露︰「14歲嘅大仔最近同我討論價值觀，我好感動，好想喊出嚟。」

 

同場的何廣沛與陳曉華主演單元劇《曙光》。

 

轉載自: 晴報

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