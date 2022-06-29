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29/06/2022

「金廈大橋」爭議，反映台灣政壇版圖已改變

#台灣 #選舉 #金廈大橋
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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　　台灣今年底又有選舉了，而每到選舉接近的時候，準候選人都會提出各式天馬行空的政見，不管最後能否實現，最起碼能博得大眾關注。身兼台北市長和台灣民眾黨主席的柯文哲，最近就頻頻出招。眾人皆知柯文哲一直有意問鼎2024年總統大選，而他拋出主張興建廈門機場到金門的「金廈大橋」緩和兩岸關係主張，立刻成為眾矢之的。不樂見兩岸春暖花開的綠營和獨派，當然極力反對，甚至把柯文哲比喻為吳三桂，危言聳聽的認為橋建好之後，解放軍就可以直接開車過來佔領金門。

 

台北市長柯文哲提出興建「金廈大橋」緩和兩岸關係。

 

　　既然說是政見，柯文哲目的顯然是爭取金門地區選票，所以強調大橋是從改善金門經濟難題著手。金門因為離台灣本島距離遙遠，很多物資都要靠海運補給。以最基本的電力為例，台灣電力公司每年要補貼20億新台幣，運送燃油到金門發電。如果建成「金廈大橋」順便從大陸買電，每度電將比目前便宜百分之75之多。其他如水、石油氣（煤氣）、醫療等金門多年來面臨的難題也可以一併解決。

 

　　台灣政壇有句口頭禪「換個位置換個腦袋」，政治人物或政黨提出的主張和政策，一旦下台或轉換位置後，就會瞬間從贊成變為反對。以絕對可以造福金門民生問題的「金廈大橋」為例，民進黨和國民黨其實都先後明確提出過興建主張。2000年陳水扁當選後，當時的交通部次長游芳來就表示，研究興建小金門到廈門間「金廈大橋」的可行性；如果金門到小金門以及小金門到廈門兩條大橋都建成，未來可從金門直通廈門。

 

連結金門與小金門的大橋預定今年十月通車。

 

　　2008年馬英九當選總統，5月20日正式上台，他的首位行政院長劉兆玄，6月19日在行政院院會通過，將「金廈大橋」列為金門中長期經濟建設計劃之一，不過其後因綠營反對無疾而終。

 

　　2016年蔡英文上台，7月18日的金門日報報導，民進黨金門縣黨部在2016年的全代會提案，要在一年之內評估興建金廈大橋、金廈捷運MRT與興建金廈觀光纜車。這份提案更提及，這是蔡英文在2015年12月12日，競選總統期間到訪金門時，和當時的金門立委參選人陳滄江所提出的共同政見。

 

　　細數金門和廈門往來的開放政策，會發現一個很有趣的情況。陳水扁執政時，當年的陸委會主委蔡英文促成了「金廈小三通」。陳水扁時期的交通部次長游芳來提出興建兩座大橋，連接金門和廈門，其中從金門到小金門的大橋將於今年十月完工。
不過，這次面對2024總統大選的可能挑戰者，民進黨變成不換位置也要換腦袋，以各種方式反對興建「金廈大橋」。因為大橋一旦獲得民意支持，等於否定了綠營6年多來，和大陸敵對獲取政治利益的兩岸政策。

 

　　在這次「金廈大橋」爭議中，角色最尷尬的莫過於國民黨。近年來每逢遇到要對兩岸開放政策表態時，這個百年政黨總是因為怕被打為「賣台」而退縮，就像國民黨執政時提出的「九二共識」，也因為社會氣氛不佳而擱置一樣。國民黨的包袱太重，做起事來綁手綁腳，瞻前顧後，實在難以託付。

 

　　相比之下，標榜跳脫藍綠框架，專走務實路線的柯文哲，在台北市長任內雖然不斷被綠營扣上賣台大帽子，但仍挺了過來，堅持繼續舉辦「上海台北雙城論壇」，成為兩岸互不往來下唯一的溝通渠道。

 

　　綠營一開始批評柯文哲「金廈大橋」主張時，就認定是他參與2024總統大選的起手式，所以發動一輪猛攻。看來下一場大選，民進黨已不屑把積弱不振又只會內鬥的國民黨當成對手。台灣政壇幾十年來藍（國民黨）綠（民進黨）兩大版圖互相抗衡的局面已經改變，日後會不會變成綠白（台灣民眾黨）競爭值得觀察。

 

 

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