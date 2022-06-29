Work From Home阻交流！人才易被挖角？電腦品牌CEO：以連繫「情感價值」凝聚員工！

愛高集團旗下全資附屬公司力高創科（Nexstgo），定位為具備國際視野的香港電腦品牌，近年已拓展至25個國家及地區。

力高創科（Nexstgo）行政總裁鍾孝揚（後排右三）表示，與團隊一同參與義工活動，並派發AVITA手提電腦，盼發揮社會價值，同時增強員工凝聚力。（受訪者提供圖片）

其行政總裁鍾孝揚（Alex）接受專訪時指出，面對疫市新常態，要在重重難關及競爭中突圍，協調多個市場業務，除了為產品線引入「新派」元素，還必須改變團隊管理文化及領導思維。

WFH阻交流 義工活動作連繫

受惠疫情下在家工作、娛樂、學習等趨勢，科技及電子產品的需求一度大增。擁有超過24年科技及消費電子產品範疇市場經驗的鍾孝揚，回顧最近兩至三年，消費者購買電子產品的情況出現明顯轉變，舉例，「以往在香港，可能一個家庭僅擁有一、兩部電腦，可是近兩年已陸續變成一人起碼擁有一部手提電腦或平板電腦」，當中以中階機款愈來愈受歡迎。

因應疫市新趨勢，帶動旗下的電腦品牌產品銷售持續增長，他透露，在2020年的整體銷量比2019年共增長了8倍，單以台灣市場而言，增幅更達到50%。

然而，作為Nexstgo的掌舵人，他認為在疫情之下的發展是「有機又有危」，同時增加了市場競爭及挽留人才的難度。

企業近年加速數碼轉型，令資訊科技界（IT）人才更渴市。鍾孝揚坦言：「疫情之下，實施了WFH（在家工作）政策，導致團隊之間的實體互動及交流，例如下午茶敘、Team Building活動等機會大減，擔心員工因為缺乏歸屬感，更容易被挖角。」而該公司目前正計劃增聘IT人才，加強產品開發能力，以及研究創新解決方案等，迎接不斷變化的市場環境。

對員工體恤體諒 須包容聆聽

為了拆解困局，他認為在營銷及挽留人才方面，可分別以連繫「情感價值」（Emotional Value），即是以偏向價值觀、觸動情感層面的元素作為策略。例如：「讓有意在疫情期間為社會貢獻的團隊人才，一同參與義工活動，並派發AVITA手提電腦，發揮社會價值，同時增強凝聚力。」另一方面，亦可以讓大眾認識該品牌核心價值，建立形象。

有言疫情為企業管理層帶來前所未有的挑戰，鍾孝揚亦坦言，在管理心態方面出現了明顯改變：「不單止要體恤員工，還要體諒員工；要令團隊即使實行了在家工作，也能夠凝聚員工。」

他解釋，管理層需要站在前線立場、包容及聆聽，建立跨文化溝通的良好平台，並且增加員工在工作安排上的靈活度及歸屬感。

早前本港爆發第5波疫情、印度在2020年末的疫情愈趨嚴重等，不只員工個人，可能連帶其家人亦感到不適，當員工向團隊領導滙報後，領導層亦會相信員工，作出彈性處理，包括在實際支援上，讓團隊之間及時互相補位，以及關懷員工與員工家人，關注其心理健康及狀態。

以AVITA LIBER V系列為例，可提供超過30款配色選擇。（AVITA香港官方fb圖片）