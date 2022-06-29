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29/06/2022

黃斑病變都分「濕性」、「乾性」？疫情下遲覆診，35%患者視力下降！醫生：把握治療黃金期

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　　老年黃斑病變是引致港人視障第2大元兇，濕性老年黃斑病變嚴重更可致盲。有調查發現，近2成人在第5波疫情下延遲覆診平均達2個月，當中逾半是因怕染疫而自行延遲覆診。35%人因此視力下降，近4成人更有黃斑新生血管滲漏惡化，恐增加失明風險。有眼科專科醫生稱，患者若把握治療黃金期，及時接受「首階段頻密眼內注射治療」，視力可於短期內顯著改善。

 

　　老年黃斑病變分「濕性」及「乾性」兩種，濕性老年黃斑病變即黃斑點下脈絡膜血管增生，導致滲漏出血，半數患者會有息肉狀血管增生，而血管一旦破裂可致患者在數日內失明，且佔老年黃斑病變的失明個案9成；而乾性老年黃斑病變則由感光細胞退化導致，如惡化有機會轉為「濕性」。

 

 

4成人黃斑新生血管滲漏惡化

 

李嘉祐醫生（左）指頻密接受眼內注射治療，控制病情效果愈理想。



　　眼科專科醫生李嘉祐稱，由於視網膜的增生血管可反覆滲漏，濕性老年黃斑病變是長期病，患者的視力會於病發後首3個月開始衰退，若無適當治療，2年後會喪失逾4成視力。但有研究發現，疫情下不少患者自行延遲覆診，導致病情惡化，恐增加失明風險。

 

　　香港視網膜病變協會委託香港醫護聯盟於5月27日至6月2日，以電話訪問200名正接受眼內注射治療的濕性老年黃斑病變患者。結果發現近2成人在第5波疫情下平均延遲覆診2個月；當中逾半人是因擔心受感染，而自行延遲覆診。

 

　　調查亦顯示，35%受訪者的視力下降，平均下降3成，當中31%人反映醫生指是因延遲接受治療所致；近4成人更因此導致黃斑新生血管滲漏惡化。

 

　　現年68歲，患糖尿病40年的蔡先生，去年9月發現右眼患有濕性老年黃斑病變，他指病情難被察覺，「要用手遮蓋1隻眼，才發現右眼的視力較差」。但治療期間適逢第5波疫情爆發，他因懷疑自己確診及居住大廈多人染疫，故自行延遲約2周才治療。惟醫生稱其病情因此惡化，幸經治療後病情獲改善。

 

把握眼內注射治療黃金期

 

　　李嘉祐醫生強調，雖然濕性老年黃斑病變暫未有治癒方法，但患者若把握治療黃金期，及時接受「首階段頻密眼內注射治療」，即在病發後首3個月每月注射1次藥物，視力可於短期內顯著改善；愈頻密接受治療，控制病情效果愈理想。而完成首階段治療後，醫生會按患者情況判斷及後的注射頻率，復發機會高的患者或要每2至3個月注射1次藥物。

 

　　惟香港視網膜病變協會會長曾建平指，患者於醫管局排期接受每劑注射治療平均需等2個月，即完成首階段3劑頻密注射需要6個月，較本應注射的時間長1倍；部分人亦因怕染疫而不願到公院覆診，且新一代眼內注射藥物尚未列入醫管局藥物名冊，未能於醫管局處方，導致患者未能獲適切治療。

 

轉載自: 晴報

 

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