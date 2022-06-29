中電無端端要蝕錢？！

各位，對退休人士來說，上周最大的新聞，肯定是中電（00002）發盈警的消息了。當然，更致命的是，由於中電罕有地發盈警，導致中電股價上周大跌一成一。如果以5月30日的近期高位大約78元計（除淨價計），更跌了一成七。

以一隻號稱穩陣的電力股來說，這確實有點誇張，難怪我的朋友Clara上周也發來WhatsApp，問我到底中電搞甚麼？還值得持有收息嗎？

我在本欄推介的五大收息股之中，中電是其中一隻，因此，我當然也關心中電的情況。

(資料圖片)

根據中電的通告，由於澳洲電力市場價格颷升（因為有大型燃煤電廠停運和商品價格高企），但他們在電價上升前，基於業務對沖需要，簽訂了一些遠期的售電合約，導致會計上的虧損（按照國際會計準則，這些帳面上的虧損要計入當年的盈虧之中）。而最終的會計上虧損，要視乎合約到期日的價格。

在此，我先講一下何謂「業務對沖」，這有別於投機性的對沖，因為投機性的沖，純粹是炒賣，最終是有實際盈虧的。但業務上的對沖有點不同，以今次中電的個案為例，主要是因為中電擔心未來電價下跌，所以率先沽出一些售電合約，以鎖定收入。

但現實是，電價因為種種原因不跌反升，而且是大幅颷升，因此，在這些合約未到期前，因為公平價值的不利變動，便出現帳面上，或稱會計上的虧損。如果相反，電價真的下跌，這段期間，中電便會出現帳面上的利潤。

中電所發的，變相是一個盈利預警，但合約到期前，她的帳面虧損仍會有上落（反敗為勝幾乎不可能，因為現在的帳面虧損高達72億港元）。當合約到期時，就會正式計算最終損失。

但我想指出的是，這只是一次性的會計上損失，跟業務營運是兩回事。但整體來說，由於這些損失要計入整體業績，所以，在業務營運上所賺的錢，很大可能被這些虧損抵銷了。

各位，如果大家心水清的話，你可能會問，以今次中電的情況，豈不是不做「對沖」更好？

對的，用廣東話的表述就最貼切，今次中電是「捉蟲」了，如果不對沖，當電價上升時，中電會賺更多。但我的理解是，中電一向都有為澳洲業務造對沖，目的是不想冒風險。

如果中電只是基於業務需要而進行這些「對沖」（透過衍生工具），而不是純粹的投機炒賣，我認為應該給予機會。

過去也試過有大型上市公司，因為這類對沖合約而導致大額虧損，例如當年的中信股份（00267，前中信泰富），但中信的個案是有炒賣成分，值得質疑和批評。

但也有些是基於業務需要，最明顯的例子就是國泰（00293），她是擔心油價上升，所以在期貨市場買入遠期合約。萬一油價不升反跌，會計上也是會當成有損失的。

正如中電的通告所說，電價上升，電廠是可以賺更多的，但問題是，她們要買到所需的燃料，才可以受惠於這個市場環境，未來的挑戰仍大。

但我們作為小投資者，尤其是已退休的投資者，最關心的就是派息會否減少。這方面的話題，留待下次再跟大家分享。

作者電郵：lkslo@yahoo.com