一般人認為，如果樓市平穩，不會吸引市民買樓，所以，一般物業代理講樓市，都會話在未來一年樓價會上升10幾個%。莫講話樓市會下跌，即使唔升，都很難吸引到人買樓，就算打算買樓的人都會減幾分熱情，物業代理就要多費唇舌，所以，一般物業代理講樓市都會講升，年年都講升，不會講跌。

施永青是物業代理界的泰山北斗，說話經常很出位，最近老施話在未來一年樓價會保持平穩，波幅在 ± 5%之間，咁樣講毫無吸引力，唔通老施唔想做生意，雖然老施做唔做都冇所謂，但他唔做伙記都要做，伙記要開單食飯，所以事出必有因。

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老施當然想做生意，不過，他了解到現在打算買樓的人身份有變，大多數是首次置業者，他們買樓心態與擁有多個物業的業主有所不同，擁有多個物業的業主買樓最基本希望是樓價上升，唔好講平穩，就算升得少他們都不會開心，但首次置業者的心態不同，他們不求樓價大幅上升，只是要求平穩，唔好大跌就可以，很多人不明白箇中道理。其實，樓價大幅上升對那些首次置業者沒有實質利益，他們又不可以將物業賣走，而且那些首次置業者，有不少是採用高成數按揭，樓價上升他們不能從中多取一些現金，但如果樓價下跌，他們很容易變成負資產者，甚至剛買入的單位變成銀主盤，所以老施話樓價保持平穩，就是令一班首次置業者有信心買樓。

老施的確有計，如果只是好似其他物業代理講樓市升升升，一定會俾人話他做物業代理生意，點會講樓市平穩，一定講升，所以，老施表面上是說反話，其實是幫了自己以及一班替他搵食的伙記，亦即是幫了自己。