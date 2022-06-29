假日郊遊 | 大水坑至大尾篤街渡7月啟航！全程約60分鐘！寵物上唔上得船？一文看清票價、班次及上船位置

大尾篤向來都是廣受歡迎的休閒勝地，可以釣魚、踏單車、放風箏、BBQ、行山，是一個盡情放鬆玩樂的好地方，所以每逢假日入大尾篤都會大塞車，少點耐性都唔得！不過， 日後去大尾篤玩又可以多一個交通選擇，早前運輸署正式接獲營辦商申請來往大水坑、馬料水及大尾篤的街渡航線！最新消息指街渡將會在7月開通，即睇收費和時間表啦！

7月開通！要搭幾耐先到大尾篤？

營辦商聲威實業早前就宣布有關航線將會在7月9日開航！航程方面，大水坑至大尾篤全程約1小時；由大水坑至馬料水段需時約15分鐘；而馬料水至大尾篤段則需約30分鐘。街渡泊岸的位置在沙田七十七區梯台、馬料水三號梯台及大尾篤梯台。首班船於早上11時在大水坑碼頭開出，而尾班船就會於傍晚6時在大尾篤開出。由大尾篤搭至大水坑落船，步行5分鐘就可以去到港鐵大水坑站轉乘屯馬綫，超級方便！

（圖片來源︰沙田交通關注組）

要留意啦！這條新街渡航線只會在周末和公眾假期提供服務，以免「摸門釘」！收費方面，成人和小童劃一收費$20，3歲以下不佔座位的手抱小孩就可以免費！

大尾篤不單是一家大小郊遊熱點，不少人都喜歡帶同寵物去玩，但這次大家可能要失望了，事關航線上船的地方在海濱長廊，據沙田區議員鄭仲恒說，長廊屬康文署管轄範圍，並未成為寵物共享公園，加上長廊未有足夠寬度增設寵物通道，所以新渡輪服務並不接受寵物上船。

大水坑街渡試航

（圖片來源︰沙田區議員鄭仲恒Facebook）

對於開設新街渡航線，網民都有不同意見，有人覺得船程太慢，形容踏單車比搭船還要快！雖說如此，新航線對於怕塞車的朋友來說應是一大福音！

大水坑 <>大尾篤街渡

收費︰$20（大小同價）

泊岸位置︰

大尾篤梯台︰燒烤場旁

馬料水碼頭︰3號梯台

大小坑（沙田77區梯台）︰德信中學對面

船程︰

大水坑 <>馬料水 15分鐘

馬料水 <>大尾篤 45分鐘