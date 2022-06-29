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29/06/2022

12星座走對路系列│巨蟹求職重人事多於前景，渴望「被需要」？最適合做甚麼工作？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　我遇上的巨蟹座，較少會問「事業」的問題，即是那種關於事業前景、這家公司發展會如何、要做哪一行業之類。

 

　　巨蟹座本身的事業心就不是很強，有份工安安定定就是了。

 

　　反而，他們最關心、最常抱怨的，就是公司中的人事，上司如何的對待他，同事又搞甚麼小圈子，這些都是會觸動到巨蟹神經的。

 

　　所以巨蟹座在事業上要走對路，要放下一般人的價值觀。大部分都覺得求職擇業，就是選有前景的公司，追求更高的地位和薪金。但巨蟹認為重要的，根本就不是這些東西。

 

有人情味的公司

 

　　當巨蟹座在一家公司待久了，除非有特別的狀況，例如公司倒閉裁員，否則巨蟹一般都會繼續留在這家公司。待得愈久，年資愈長，就愈難離開，因為建立了的「熟悉感」和「感情」， 就會把巨蟹套著，你可以說是枷鎖，也可說他長情。

 

　　但其實最重要的，就是「安全感」，這是來自於「習慣」，這份習慣建立了巨蟹的舒適區，難以脫離。

 

　　聽過不少巨蟹對於自己的公司很多的不滿，講到櫃桶中長期放著備用辭職信，但鬧下鬧下，就鬧到退休那天，成為了「長期服務員工」。巨蟹寧願待在惡劣但熟悉的環境，多於往外去嘗試新的東西。

 

　　所以最初聽到巨蟹座在吐苦水，說現在的工作多麼的難頂時，也還會幫他想想可以有甚麼出路、其他工作的選擇。現在了解到他們的脾性，聽他呻完就好了，他未必真心想要轉工。

 

　　既然要轉工不輕易，所以在揀選公司時，就一定要選一家讓自己會建立到歸屬感的公司。所以「一份好工」，不是高薪厚祿，而是「人情味」——這是巨蟹不自覺，但其實最重視的一點。

 

　　如果一家公司重視同事之間的關係，對員工有人情味，甚至一些較為傳統老派的公闆，會當員工是家人那種，就最適合巨蟹了。

 

　　所以，揀公司，是揀「公司文化」、「人情味」，而不是甚麼未來發展、成功的階梯之類。

 

我就是要被需要

 

　　巨蟹座看見身邊的人有甚麼需要，往往會主動幫忙。有些人覺得很受落，有些人卻覺得這是多管閒事。

 

　　表面看來，巨蟹座是大眾阿媽，樂於照顧、幫助別人。但其實他最渴望的，是「被需要」，所以如果別人拒絕他的幫忙，甚至怪他多事，他會覺得自己無用、深感受傷。

 

　　正視、承認自己就是要「被需要」，而不是純粹的「想幫人」，所以在選工作時，就從這方面入手。例如一些行政、護理的工作，常常要應付來自不同人的問題，就算做到手忙腳亂都好，這就正正帶來「被需要」的滿足感。

 

平衡家庭

 

《親愛的房客》劇照

 

　　家庭對於巨蟹來說，是人生中很重要的一環，雖然在一家公司待久了，也會把公司當作另一個家。但始終對於自己的家庭，也會經常心掛掛。尤其是如果家中有長者要照顧，又有小朋友等，都需要付出不少時間和精神。

 

　　其實巨蟹的事業心不是真的那麼強，寧願選一份平穩，可以準時放工的工作，就可以多分配時間給自己的家庭。否則如果工作極忙碌，又要背負照顧家庭的責任，就會吃不消了。

 

 

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