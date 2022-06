服務業翹楚有「相」可尋！曾接待日本天王、巨星鉅富！每天都有「活色生香」的回報？

很明顯,Leon是吃這行飯的,他的效率、眼神、笑容都發放著這訊息。

那種樂在其中、細緻但輕鬆的態度,令你覺得:他沒有辜負了這個繁華都市。

在盛夏的夜宴之間、在蘿蔔灌漿和糕燒三寶之間,我感受到:他把酒店的服務,帶到了酒家。

原來他真是出身於超五星級酒店!

(圖片由作者提供)

從他憶述時的興致高張,你可以感受到他是多麼回味那「瘋狂」而精彩的歲月,服務地域不限於香港。

他當時任酒店貴賓的personal butler(私人管家),他說曾接待過日本天王和巨星鉅富。

名人首富喜歡開派對,其中一個party可謂別開生面:

總統套房鮮花滿瀉、香檳流瀉。而代替衣香鬢影的,是膚光花影,因為來賓沒穿衣服!而且清一式是男的,還是很有觀賞價值的俊男或猛男。

私人管家穿著畢挺西裝、結著煲呔,感受到一室都是皮膚的溫度、肌肉的線條,那些人來回走動,帶著不同的古龍水香味、幌著香檳的泡沫,這真是個不一樣的伊甸園。

主人見他面有驚訝之色,滑行至他面前說:

“Don’t worry! You’re not my cup of tea !” (「別擔心,你不是我杯茶。」)然後拋下一個媚眼滑開了。

管家師兄的體驗則不只觀賞。有貴客要求他帶隊去「中國城」,他翌日洋洋得意地向同事描述煙花艷事,結果被酒店炒了!

不過私人管家並非每天都活色生香的,也有「委屈」的時候。有位超級富婆入住超豪套房,住了幾天,對他說:

「我有一個問題,我穿的都是很名貴的絲質內褲,我不想送去洗衣房,怎麼辦呢?」

於是他變了「人肉洗衣機」。

這種五星級服務人才有甚麼相學特點呢?

一、皮膚靚:善解人意,能預見別人需要甚麼。

二、眼神中度:即不尖銳、但有焦點,反映出沒有太大野心(否則是要別人服務自己啦),但有很多辦法(因為客人的要求五花八門)。

三、鼻子大小適中:太大自尊心過強,不會屈居人下;太小則個性內向,不善溝通。

四、圓顴:這種人比較樂觀、和氣、有趣、比起顴骨尖削外露的人,可親可愛得多了,他們講求趣味和新鮮,所以會以愉快的心情迎接多變和挑戰。

無論你是挑選工作、或選拔人才,都可以參考以上特徵。

「我每天工作十五小時,但我滿心歡喜。」他說。

我很高興在普遍抱怨的社會中,遇到這股愉悅的清流。原來要令人快樂,首先是要愛自己的工作。