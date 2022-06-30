習伉儷料今午抵港 或訪西九 賀一誠等參加慶典者 昨赴酒店閉環

【晴報專訊】一號風球高掛，國家主席習近平料今午乘高鐵抵港出席七一慶典，夫人彭麗媛或將陪同，期間有機會到西九戲曲中心參觀，之後到會展與各界會面。澳門特首賀一誠及一眾本港高官、受邀參加慶典人士昨先後入住指定酒店閉環，灣仔北及相關地點加強保安。另受邀採訪的傳媒亦開始隔離，但部分機構被要求換記者，新聞行政人員協會對事件表遺憾，認為或令機構未能採訪。

消息指習近平與夫人彭麗媛擬乘高鐵抵港（資料圖片）

本港昨晚掛一號波，天文台料起碼維持至今午前。剛結束在武漢考察的習近平料今日下午乘高鐵抵港，西九文化區以至高鐵西九龍站一帶近日已加強保安，戲曲中心關閉至七一，傳領導人或將參觀的科學園，有員工昨收指示要離開。灣仔北一帶昨起封路，會展站今凌晨關閉。

彭麗媛或參觀戲曲中心

據受邀傳媒收到的採訪行程表顯示，今午1時及明早7時許有採訪活動，新聞處會安排旅遊巴接送，但無提具體詳情。消息指，習近平抵港後或到會展與各界會面和合照，亦可能與駐港解放軍會面，歌唱家出身的彭麗媛或參觀戲曲中心，傍晚才與習會合，再到禮賓府出席特首林鄭月娥特設晚宴。但有粵劇人士透露，業界無收到相關消息，八和主席汪明荃亦無受邀陪同參觀。習伉儷晚上會乘高鐵返深圳，七一早上再來港出席回歸慶典及新政府就職。

獲邀出席嘉賓昨先後入住指定酒店，包括前特首梁振英、候任特首李家超以及多名現屆官員、商界代表如長和主席李澤鉅、嘉華集團主席呂志和等，賀一誠亦受邀昨起訪港3日。港區人代、立法會議員田北辰料習來港發表指導性講話，將成為李家超未來施政大方向。

早前確診的候任政務司司長陳國基昨透露，自己跟同樣確診的政制及內地事務局局長曾國衞快測已轉陰多日，曾國衞昨返辦公室，料自己今亦可上班，但會否出席宣誓仍由政府決定。

當局促傳媒換記者 NEA籲靈活處理

已報名採訪的機構代表昨亦入住指定酒店，但新聞處以保安理由，日前臨時要求部分機構「換人」，當中包括本港及海外傳媒。新聞行政人員協會（NEA）昨發聲明指記者事前已要接受多次核酸檢測，最後一刻才通知機構要換人有困難，最終或未能採訪今次活動，要求當局靈活處理調換安排。

基本法委員會前副主任梁愛詩不相信有傳媒黑名單；全國人大前常委范徐麗泰質疑，有西方傳媒及不友善勢力抹黑香港，認為不應給他們機會。

教聯會黃楚標學校校長黃錦良昨透露，該校90名師生本周一起隔離準備參加慶典，將視為國情教育在周會分享感受。據了解，師生出席歡迎和歡送儀式，相關費用由港府支付。