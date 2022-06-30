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30/06/2022

爆COLLAR隊友Day最為食 王家晴蘇雅琳曬小蠻腰

#王家晴 #Collar #蘇雅琳 #蘇雅琳 #許軼
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　　【晴報專訊】女團COLLAR成員王家晴（Candy）和蘇雅琳（Ivy So）昨日到中環出席米線店發布會，兩人均穿上露臍裝，大曬小蠻腰，非常養眼。兩人不約而同表示喜歡吃辣，是名副其實的「辣妹」，席間她們更大爆隊友許軼（Day）最為食，認真搞笑。

 

Candy（左）和Ivy不約而同穿露臍裝上陣，大曬青春氣息。

 

　　王家晴與蘇雅琳昨日到中環出席譚仔雲南米線發布會，吸引不少粉絲到場支持，兩人識做地向粉絲大派心心。身形纖瘦的Ivy自稱食量大，平時喜歡在家下廚，最拿手煮鹹蛋雞翼和淮山排骨湯。問她們隊友當中誰最為食？Candy和Ivy齊聲表示︰「阿Day，我哋陣間要買碗外賣畀佢。」

 

Candy與Ivy即場試食新推出的寬麵。

 

　　而Candy自言廚藝不俗，但最近因工作太忙而無暇入廚。雖然Ivy和Candy都喜歡下廚，但身形依然甚fit，Ivy直言自己下了一番苦功，才能保持身形，近日更瘦了三公斤；Ivy又透露Candy擁有23吋腰，是全隊最瘦，但Candy謙稱︰「我天生唔易肥，手腳唔需要太大努力，但容易面腫。」

 

Candy笑Ivy麻甩

 

Day（資料圖片）

 

　　另外，近日COLLAR成員一起上戲劇堂，Candy和Ivy笑指Day具潛質當喜劇演員，而隊長沈貞巧（Gao）則最好戲。Candy搞笑表示︰「我覺得Ivy好適合演室友，因為佢好麻甩，食物跌咗落地都唔介意執番嚟食。」Ivy則認為Candy適合演女朋友角色。

 

轉載自: 晴報

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