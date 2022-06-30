  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

30/06/2022

回歸25年，今天才是真回歸

#移民 #回歸 #回歸25周年
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　話說有人反對特區政府，敵視中國，於是想走，但要移民不易，當時走去台灣的多。

 

　　忽然英國人大開中門，對有BNO資格的人開綠燈。雖是5+1，即先住5年，這5年裏面沒福利，要自己養自己，住滿5年後才可申請居留，1年内獲批，於是許多人趕買機票，走了再算。

 

　　這些要走的人，有些條件不算好；結了婚有子女的尚好，起碼有層樓，賣了過去，省一點也勉強可以；但有些單身的，甚麼也沒有便走，走了才算。

 

　　許多人不明白他們為甚麼走得那麼急，我説2019年下半年，每個周末周日，在全港各區有多少人上街堵路、破壞地鐵站、打爛美心和中資店舖，那些人全矇面，但不也是普通人一個，其實就在我們身邊。面對國安法，他們怕得要死。

 

　　即使沒有參與破壞行為的，或多或少有參加集會，提供支援，若有證據被追究，他們也難逃法網，他們也怕得要命。即使甚麼也沒有做，只是早期出去示威，叫叫口號，但對國安法實施，仍然心存抗拒。

 

　　所有這些人，都想走。要走，也罷。

 

　　當中大部分離開的人，若有仔女的，都是說為了子女的下一代教育著想。最近有位先生走了去英國不足一年，現在卻返來，說要趕著九月要開學，他回來不是探親然後趕回英國開學，而是趕回來替子女再找學校，9月開學。

 

　　為甚麼？

 

　　去年他在離開的時候，說甚麼將來香港人會給共產黨洗腦，會把他的子女變成共產黨。去了英國， 安排子女入讀的學校，以為在英國，同學都應該是金髮白人，他說在那種氣氛下十分有優越感。

 

　　怎知子女學校內，除了白人，更多的是來自阿富汗、中東和北非的難民子女，他認為這樣的教育下，子女不但沒有優越感，而且是向下流。他一瞬間崩潰了，以為子女可以享受英國優質西化教育，竟然變成像在難民營上堂一樣。

 

　　從他這樣說，就知道他心底裏就是種族歧視，仰慕白人，看不起阿富汗、中東和北非國家的人，這些人憑甚麼講追求自由民主！況且，他用這個標準去看那些難民同學的話，其實在那些金髮白人眼中，他也不過是個來自香港的黃種難民，白人也一樣看不起你。

 

(Shutterstock圖片)

 

 

　　另一個是朋友女兒，做會計師樓工作，不知她有多投入反修例示威活動，只知道她今年年初已經不顧一切的走了。半年了，在社交媒體上的她看似逍遙快活，但現實世界是只找到餐館侍應工作，未來充滿未知。

 

　　在那段充滿暴力恐懼日子，她批評父母看TVB，說將來香港會像新疆般有集中營，強迫他們讀普通話，不准講廣東話；又說大陸會把香港人的錢充公，叫父母把港幣換美元⋯⋯總之香港是個絕望之城。

 

　　正因為他們有這樣的想法，所以絕對不希望香港好， 恨不得香港一夜之間變成廢墟，只有這樣才可以證明他們的想法是對的。

 

　　這些時候經常看到不少走了去英國的人，說在英國謀生不易，經濟行政效率低，暖氣費昂貴等。其實這些也是小節，花些時間便會適應；但至於英國有種族歧視嘛⋯⋯噢，原來他們竟然不知道。證明他們何等幼稚，以為英國突然給他們居留權是皇恩浩蕩。

 

　　許多人都說，現在很多人都走，人才流失，叫特區政府做事去挽留人才。我說就讓他們走吧。他們既然不珍惜這個地方，竟然可以私了和他們政見不同的人，打爛地鐵美心中銀，請問這些人留下來又有甚麼意義？

 

　　就讓他們去他們想去的地方。人才？以他們這種反中亂港心態，留下來對香港又有何用，背後心思不都是想著香港不好。

 

　　回歸25年，今天才是真回歸。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#移民 #回歸 #回歸25周年

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk