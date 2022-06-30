太古廣場806室的虛榮

明天開始，香港又多一個「前特首」了，好多人不為意，「前特首」不單是一個身份，更是一筆開支，一筆從老百姓口袋掏出來的開支。

今年七一前，我們一直有三個「前特首」董建華、曾蔭權和梁振英，雖然卸任，但曾經的特首身份，令他們有很多公務或禮節活動需要出席，譬如會見訪港政要或代表團、接受本地或海外傳媒訪問、參與公開社交活動或發表演說等等。

於是，政府在2005年向立法會財委會申請撥款，為前任行政長官提供辦公室及行政支援，從此，所有「前特首」除了終身擁有司機、保鏢及秘書服務，還獲分配辦公室，那就是中環半山堅尼地道28號的一幢古色古香建築物，屬政府物業，1905年落成，被列為一級歷史建築。

這大樓曾是皇仁書院臨時校舍，1993至1999年更被徵用為中英聯合聯絡小組會議地，至2007年正式用作前行政長官辦公室，大家常看到董建華、梁振英接受記者訪問的場景，就是該處。

沒想到，回歸25年，我們已經有第4個「前特首」，堅尼地道古宅不大，已容不下林鄭了，於是，近日政府公佈，將在金鐘太古廣場1座806室設立新「前行政長官辦公室」，給林鄭卸任後使用。

(資料圖片)

看到新聞的第一反應：為甚麼是太古廣場？

網媒《香港01》的記者也立即到現場查察，發現806與807室其實是兩個打通相連的單邊單位，擁有維港無敵海景，是太古廣場商廈中最優質的單位。

太古廣場辦公室呎租大概100至110元，記者找了同區的金鐘海富中心及力寶中心海景單位租金作比較，發現呎價是5、60元，比同區的太古廣場平了足足一半。而對比政府近月承租的多個九龍灣商廈單位One Kowloon，呎租更差得遠，九龍灣那邊是每呎租金26元。

記者翻查太古廣場806室上手租客租金，是36萬4千元，如果加上管理費及冷氣費約4萬，這個為林鄭而設的新辦公室，每個月就要花超過40萬元公帑，還未計「前特首」身份所擁有的司機、保鑣、秘書等開支。

2020／21年度政府支援三名「前特首」的總開支是1141萬元，除開來算，即是董建華、曾蔭權、梁振英三位「前特首」每人每年用了380萬公帑。今次林鄭落任後入主這間無敵海景寫字樓，單是租金一年就480萬，貴過前三任特首的每年所有開支。重點是，這些錢來自庫房，來自百姓的稅收，來自市民的血汗。

立法會議員田北辰批評政府開先例在私人商廈設立前任特首辦，又沒設租金上限，將是個很深的無底洞：「今日你話冇位就去租太古，咁下次租國金啦！沒有最貴只有更貴，沒有最高只有更高。」

政府行政署表示，現時沒有合適的政府處所符合用來設立「前任行政長官辦公室」。沒可能吧？政府那麼多物業，要找個辦公地有多難？難就難在沒有高檔區域、沒有360度無敵大海景吧？

候任行政會議召集人葉劉淑儀一語已解決問題：「林鄭可用灣仔入境事務大樓的候任特首辦，或者是教育局轄下的九龍塘教育服務中心。」

就是嘛，李家超當特首了，那個「候任特首辦」不就即時空置出來了嗎？灣仔入境大樓那邊一樣有無敵大海景啊！

林鄭說過，七一之後的香港事與她無關，那幹嗎還要納稅人為她用每月40萬租個豪華辦公室？一個人的虛榮，要用七百萬市民的血汗來成全，香港事，絕對關你事。