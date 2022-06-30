  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
HR唔易做
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/06/2022

企業如何為員工打造高效的工作環境？4大要素！你公司做唔做到？

#職場 #工作環境 #工作空間 #提升效率 #彈性上班 #心理健康 #零食 #共用空間 #工作台 #勞損 #辦公室座椅
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　員工需要長時間留在辦公室工作，一個良好的工作環境可以使員工愉快地工作，同時提高工作效率，並提升員工對公司的歸屬感。


1. 「人性化」的工作空間


　　一個「人性化」的工作環境需要包括健康、安全、舒適及被尊重等要素。帶自然光及綠化的工作環境：擺放綠色植物可以美化工作環境，配合充足的光線，更可減低不少健康問題，例如頭痛、視線模糊等，提升身心健康，有助保持穩定的工作狀態。


　　提供共用空間：企業可考慮於辦公室內設立可提升員工健康及福利的共用空間，例如咖啡角、休息室等，休息室內更可考慮提供健康零食及飲品，例如餅乾、牛奶等，除了可以滿足員工每天上班時的口腹之慾外，亦可為他們補充能量，提升工作表現。


2. 提供良好工作設備


　　充足的設備，以及舒適的工作環境可以提高員工的工作效率，所以各種良好的辦公室設備是公司發展的長遠投資。若員工需要長時間使用電腦工作，基本設備有：


　　（1）    工作台設計：組成工作台的傢俱應是靈活及可調校，令員工可以舒適自然的姿勢工作，減低筋肌勞損。此外，工作桌面要有足夠的空間放置文件及工具，桌下亦應有足夠的空間讓下肢伸展。


　　（2）    座椅：辦公室座椅應符合數個條件，包括座腳穩固、可調校高度及可旋轉的座位、可調較高度及斜度的背靠、透氣的座墊等，讓座椅可支持整個背部，避免不良坐姿。


　　若員工在工作期間需要從事體力處理操作，辦公室內應預留足夠可自由移動的空間，並應提供腳踏等輔助工具，減少員工受傷的機會。


3. 實施彈性上班


　　彈性上班可讓員工因應自己的節奏安排工作，早前有研究顯示，一個容許彈性工作的公司，其員工的能力和表現較高。當在家工作成為新常態後，企業亦可考慮採取混合上班模式，讓員工工作與生活更平衡，提升員工對工作的滿足感。


4. 照顧員工心理健康


　　一個透明度高、願意接納意見的工作環境，可以令僱員雙方有良好及坦誠的溝通，雙方對公司業務發展、工作進度等均可有更深入的了解，有助減輕工作壓力，長遠可協助公司留住人才。


　　另一方面，早前一系列防疫措施下，不少香港人的壓力釋放渠道減少，作為僱主亦可時刻留意員工的心理健康，透過不定期的簡單短訊問候，鼓勵員工。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多HR唔易做文章

你可能感興趣

#職場 #工作環境 #工作空間 #提升效率 #彈性上班 #心理健康 #零食 #共用空間 #工作台 #勞損 #辦公室座椅

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk