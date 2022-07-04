一代才子倪匡逝世 享年87歲 書迷：被外星人接走了

【晴報專訊】作品在華文世界中膾炙人口，本港科幻小說鼻祖、獲譽為「香港四大才子」之一的作家倪匡昨午證實離世，終年87歲。近50年的寫作生涯，倪老堪稱「寫漢字最多的人」，其著名的《衛斯理》系列以犀照看盡命運，帶筆友走過原子空間，《第二種人》、《老貓》、《藍血人》等都是其名作。作家陶傑形容他是「全球華人世界70年來大腦最清醒的人」，更是「後無來者」。書迷紛在網上留言形容他「被外星人接走」，婉惜及懷緬倪匡陪自己走過啟蒙歲月。

倪匡身故的消息最先由作家沈西城傳出，他昨晚稱收到來自上海的消息，但不願多談，僅指「好似大哥咁有良知和智慧的作家，香港好少有，將來亦不會有」。資深報人、樹仁大學新傳系副教授黃仲鳴透露，倪匡近年生活主要照顧太太，但後來自己亦得病，但面對死亡早有心理準備，更以「等死」當口頭禪。身在英國的陶傑亦指：「呢一年大哥都好辛苦，相信對他來說是解脫」。

曾稱「百病纏身 朝不保夕」

倪匡數年前曾談及自己患皮膚癌，2019年他出席書展講座時自言「百病纏身，朝不保夕」，以「匕翁」自嘲，「死字去咗一大半咪個『匕』字」，更放棄治療。他有一子一女，其妹妹亦舒及兒子倪震均為作家。

倪匡筆下的《衛斯理》及《原振俠》系列膾炙人口(網上圖片)

倪匡筆下的《衛斯理》及《原振俠》系列膾炙人口(網上圖片)

上世紀50年代從內地逃難來港後，倪匡便投稿到報章，後終獲錄用寫連載小說，開始其寫作生涯，更以「多產」著稱，單《衛斯理》系列至少有145本，每本約10萬至12萬字，已有2,000萬字了，另還有《原振俠》系列、《女黑俠木蘭花》等，高峰期他每小時可寫多達4,500字，曾同時為12間報館供稿，「速度之快，世界第一」是他引以為傲的成就，跟金庸、黃霑和蔡瀾獲譽為「四大才子」。

衛斯理作品帶讀者暢遊古今中外，其著作亦曾多次改篇成影視作品，而他本身亦為編劇，曾為邵氏編寫過261部武俠片，《獨臂刀》系列開啟武俠電影黃金年代，李小龍名作《精武門》一句「中國人，唔係病夫」亦出自其手筆。

倪匡亦曾在金庸外遊期間代筆《天龍八部》，金庸迷兼收藏家鄺啟東稱，金庸曾交代倪匡可用原有人物，並盡量創作獨立單元故事，最終約有4萬字由倪匡所寫。

陶傑：華人界70年來最清醒的人

陶傑昨形容，倪是「全球華人世界70年來，大腦最清醒的人」，慨嘆「後無來者」。

電影編劇作品多達數百部的倪匡，2012年獲香港電影金像獎終身成就獎。（資料圖片）

倪老生前曾自言學歷不高，科學理論不太嚴謹，故不諱言自己不是寫「科幻小說」，但曾笑言「聚寶盆」是「3D打印機」始祖。香港小說學會主席楊興安形容倪匡作品如《老貓》概念創新，科幻內容有理有據，更指倪為人俠義、愛關照朋友。

資深出版人關永圻80年代在博益為倪匡出版《原振俠》系列，形容當年倪匡、黃霑與林燕妮是銷量最佳作家，但僅倪與林有穩定出產；倪匡作品不但能賣，更從不必催稿，大讚他是「好作者」，惟倪手筆太潦草，報館要有「專人服侍」，甚至開玩笑說「可能字房工友睇唔明，幫佢作落去」。

倪匡亦出名饞嘴。本地食評家劉健威指最後一次見倪是2至3年前，他愛吃海鮮，曾有次吃南瓜石斑，大家相談甚歡時，他只顧埋頭大吃，笑言：「心滿意足，死而無憾」。晚年倪匡信基督教，更戒煙戒酒，林以諾牧師指10年前因訪問認識倪匡，初見面已感受到其為人樂觀、積極，「有次去快餐店吃一個雞飯，他都好開心好感恩」，很支持年輕人，認為「有獨立思想是好事」。