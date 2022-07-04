2男地勤疑本地傳播 BA.4或5累計102宗 源頭不止1個

【晴報專訊】Omicron BA.4或5繼續深入社區，累計102人染疫，更疑現首宗2次感染。衞生防護中心指，相關感染最少涉6個亞系分支，基因排序並不相似，顯示全港不止1個源頭。

觀塘「為食火鍋公司」累計14名客人染疫，1名食客家人確診。

同時觀塘「為食火鍋」多3客感染，累計8枱共14客中招，部分證為BA.4或5個案。另元朗趙聿修紀念中學5A班有BA.5.1傳播，須停課1周。

歐家榮指昨多28人疑染BA.4或5

昨有1,681宗本地感染，147宗輸入個案，共1,828人染疫。傳染病處首席醫生歐家榮指，昨多28人疑染BA.4或5，最少10人無源頭，另有3宗輸入相關。機場Jardine Aviation Services Group有2名分別23歲和29歲男地勤染疫，其中1人住屯門兆麟苑瑞麟閣，他們上月24日共膳，5日後轉陽；因在停機坪工作時或上機及接觸空中服務員，疑與輸入相關，其3名家人亦中招。

另有15歲加拿大返港女生，上周二（28日）完成酒店檢疫後，同日赴太古城金殿台漢宮閣親戚家中聚餐，翌日檢測陽性；與她同住荃灣萬景峰的1名家人中招，太古城2親戚亦染疫。

元朗趙聿修紀念中學5A班現BA.5.1傳播，首症17歲男生已打2針，上月24日上課後，翌日發病；同班16歲未打針男同學上周二發病，全班須停課1周。

觀塘火鍋店增3客確診

疑現BA.4或5傳播的觀塘「為食火鍋公司」，再多3名食客感染，累計8枱共14名客人染疫，1名食客家人亦確診。歐指，食肆當晚有108人光顧，發病率已達13%，當中32歲食客疑2次感染，他曾在3月5日快測陽性，至上周四（30日）再發病，翌日檢測陽性。店內19名員工及11個環境樣本均呈陰性，通風亦達標，歐相信爆發與BA.4或5傳播力較強有關，會留意會否衍生第2、3代傳播。

歐補充，BA.4或5累計有102宗本地傳播，當中30人無源頭，43人為其家人及密接，10人與輸入相關，19人在機場或酒店檢疫截獲。他透露，目前已發現BA.4.1、BA.5.1、BA.5.3.1等最少6個亞系分支病例，證本地源頭不止1個，與早前BA.2.12.1傳播有所不同。而BA.2.12.1昨多23宗懷疑個案，多達20人無源頭。

對確診回落，歐相信與風暴效應相關，檢測中心關門致核酸直接確診者減少，相信積壓個案在未來1、2日反映。另青山醫院法醫精神科男病房昨多1名病人服務助理感染，累計1名病人及3名助理中招，病房已停收新症。