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04/07/2022

展望未來10年 近半受訪青年悲觀 逾70%人有歸屬感

#歸屬感 #青年
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　　【晴報專訊】本港過去數年歷盡風雨，有調查發現近半受訪青年對香港未來10年發展感悲觀，最期望香港能堅守自由之都的地位。另有逾70%人表示對香港有歸屬感，近半人料10年後仍留港定居。新政府上任後，逾66%青年認為最急需處理的是房屋短缺問題。

 

新政府上任，66.5%受訪青年認為最急需處理的是房屋短缺問題。（資料圖片）

 

　　青協的青年研究中心「青年創研庫」於5月13至29日，訪問1,054名15至34歲青協會員，當中46.9%人對香港未來10年發展感悲觀，僅17.5%人感樂觀；另外，最多受訪者期望見到10年後的香港仍是自由之都（38.3%）、繁榮穩定（32.4%）、宜居城市（25.2%）。最想看到香港能實踐的核心價值為自由（59.7%）、民主（41%）、法治（35.9%）。

 

期望10年後事業有成財務自由

 

　　對於自己未來10年的發展，則有37.9%感樂觀，17.6%感悲觀；最期望10年後能事業有成（46.4%）、財務自由（45.7%）、生活安穩（42.9%）。另有74.3%人表示對香港有歸屬感，48.7%估計自己10年後會留港定居，17.4%會赴海外定居，僅2.2%選擇到內地定居。

 

　　新政府上任，66.5%青年認為最急需處理的是房屋短缺問題。另外，最期望新政府能為青年而做的，首三項為解決青年住屋問題（45%）、聆聽青年聲音（35.3%）、修補關係（27.5%）。

 

 

倡邀青年參與KPI制定 政策「貼地」

 

青協建議新政府實踐推動青年主導社區建設計劃（青協圖片）

 

　　調查亦訪問15名青年及4位專家、學者，有受訪青年認為本港經濟發展已到樽頸，產業選擇狹窄，縮窄青年向上流動機會。協會成員葉梓聰希望政府與青年建立三信，包括「互信」、「信心」和「信念」，並應實踐推動青年主導社區建設計劃，構建理想社區藍圖，亦可邀青年參與關鍵績效指標（KPI）制定及檢討討論，令政策更「貼地」。

 

轉載自: 晴報

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