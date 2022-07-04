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04/07/2022

美數據指向衰退 意國債發行慘淡

#美國經濟 #衰退 #意大利國債
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　「衰退交易」繼續主導著風險資產市場，亞特蘭大聯儲編制的GDPNow顯示美國經濟在第二季度可能收縮2.1%，ISM數據也非常糟糕，聯儲劇烈的政策轉換正在毒化商業氣氛，市場擔心全球性經濟衰退。在這種市場氛圍下，股市受壓，債市大好。美股在今年上半年錄得1970年以來最慘淡的半年業績，美債在暴跌之後上演了絕地反彈。華爾街陸續下調今年的經濟預測，衰退逐漸成為市場的共識，美國十年期國債利率一星期內大幅下滑超過28點，這在債市十分罕見，十年期對兩年期利差僅剩下5點，險守倒掛線，凸顯資金對經濟前景的憂慮。同時，市場對聯儲加息的預期也迅速降溫，目前的期貨價格隱含聯邦利率升至3.3%（現在處在1.5-1.75%水平），而四個星期前曾經隱含升至近4%。儘管美國經濟走弱，美元匯率卻在升值，因為歐洲、日本和英國經濟前景更差。

 

　　石油價格，是上周衰退交易的最大犧牲者。美國、中國和歐洲經濟各自遇到增長的下行壓力，油價試圖反映這種預期。同樣理由，大宗商品和船運價格下挫，銅價近來大跌。G7峰會提出的限制俄羅斯石油價格，也給布蘭特石油期貨構成壓力。美元走勢下，黃金價格略微下降。加密貨幣交易平台又現支付困境，比特幣再次跌穿20000關口。上周其他重要新聞，歐元區CPI再創歷史新高，中國PMI稍有改善。OPEC+決定維持之前作出的增產決定。

 

　　美國6月ISM製造業指數為53，大幅低過預期的54.5和上期的56.1，雖然指數本身仍在榮枯線上方，但是下滑之猛頗令人擔心。新訂單和就業已經跌到榮枯線之下了，訂單價格卻暴漲到78.5。這組數字顯示美國製造業衰退已經在路上了，高成本還會蠶食企業盈利。製造業信心弱化，加上之前的消費信心弱化，的確令美國經濟堪憂。如果第二季度美國經濟如GDPNow預測的那樣出現負增長，則美國陷入經濟衰退。

 

(iStock)

 

　　聯儲去年對通脹苗頭無動於衷，但是今年就激烈地修改政策立場。極其激進的加息政策和已經啟動的縮表程序，大大地影響了企業的投資意願和家庭的消費信心。在經濟前景上，聯儲和華爾街的預判並不相同，不過貨幣當局的底氣也開始顯得不足了。聯儲主席鮑威爾堅持不惜代價壓通脹，但是同時承認「當然有衰退風險」，而且許多通脹源頭並非貨幣政策可以控制的。

 

　　美國家庭的資產負債表很強勁，起碼可以支撐今年，但是疫情支票不會再有，房價也未必能頂得住300點以上的按揭利率上漲。帶動消費的是消費者預期和信心，而消費者信心現在卻受到物價和政策的雙重擠壓。筆者維持之前的預言，11月中期選舉可能是FOMC加息政策的分水嶺，之後的加息幅度會審慎，不排除出現降息。聯儲願否走這條路，取決於數據和鮑威爾的一念之差。

 

　　意大利在上周的國債拍賣中，20億歐元的十年期國債利息為3.47%，40億5年期為2.74%，兩者分別創下了歐債危機之後的最高發行成本，拍賣情況可以用慘淡來形容。這是在歐洲央行言論干預之後的利率，意大利國債利率一度超過4%的「死亡成本」，而今年初發債時候十年期僅為3.1%。這是歐洲央行貿然大幅加息的直接後果，南歐重債國再次面對融資成本上漲和財政不可持續問題。

 

　　受到能源價格暴漲和天然氣短缺的衝擊，歐盟的通貨膨脹扶搖而上，六月CPI通脹達到8.6%，再創歐元區成立以來的最高紀錄，下半年通脹可能達到雙位數。歐洲央行不得不改變貨幣政策立場，本月啟動加息程序，並暗示九月份大碼加息。這意味著靠著央媽呵護而取得的廉價資金從此消失。

 

　　南歐重債國的債券當年因為財政部可持續性而遭到拋售，甚至沽空，發債續借成本高到足以摧毀國家財政的水平。2012年的歐債危機直接威脅到歐元的生存，並對整個歐洲金融體系帶來系統性風險。當年的ECB總裁德拉吉力排眾議和繞過制度限制，向歐洲的金融機構發放極其廉價的資金，通過他們買入南歐國債，平息了一場一觸即發的金融崩潰。重債國國債利率迅速回落，甚至出現了負利率。

 

　　然而危機之後，多數重債國好了傷疤忘了疼，並沒有利用和平窗口期從根本上改變財政結構。如今突發性事件迫使歐洲央行調整貨幣政策，利率上移放大了重債國的財政可持續性問題，意大利債、希臘債、西班牙債遭到狙擊。具有諷刺意義的是，現在的意大利總理正是當年靠一句「whatever it takes」而消弭了歐債危機的德拉吉。

 

　　2012時候，歐元區只有兩個選擇，要麼將重債國剔除出去，來維持較好的財政基本面。要麼將強國與弱國融合，用德國的財政實力來擔保弱國的償債信用，但是兩者在政治上都不可行。德拉吉別辟蹊徑，靠QE穩住了市場情緒，買來了時間，但是之後的結構性改革卻沒有跟上。

 

　　現任歐洲央行總裁拉加德強調會儘快推出anti fragmentation policies來反制對重債國的針對，究竟ECB有甚麼高招至今尚未揭盅，不過情況卻在惡化中。筆者預計ECB今年加息150點，明年上半年再加息100點。俄羅斯大幅下調了對歐天然氣供應，歐洲不僅面臨能源價格高企，更面臨數量短缺，歐洲在下半年出現滯漲已經是大概率的事情了。

 

　　本周有兩個看點，1）美國6月非農就業數據，預計新增就業275K，工資上漲進一步放緩到環比0.3%。在市場一片擔心衰退的時候，就業數據的重要性再次上升。2）FOMC 6月會議的紀要，對於7月加息的討論起點應該是75點，關注通過抑制需求來控制通脹的提法。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

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