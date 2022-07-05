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05/07/2022

etnet爆炸「性」節目預告

#退休 #理財 #性節目
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　兩周前一個晚上，大群同聲同氣好玩得老友吃其「抗疫疲勞餐」。開始時，氣氛未炒熱，互相只禮貌地交談。

 

　　在座有經濟日報集團執行董事史秀美。食食吓，佢突然抽出一本品味畫冊，正是上周本欄介紹的沈平大師力作《線條下的香港》。打開，立時引領大家走入時光隧道，爭相來次集體回憶昔日的美麗香港。立時，人人爭相訂購，自己珍藏，再送好友。同時，也可做善事，每售出一本捐廿元俾鄰舍輔導會！

 

　　正經一番之後，酒精作用來了。當大家繼續追問etnet 下半年有乜大計時，史小姐突然眼仔一碌話：「準備拍攝一個成年人的性節目！」

 

etnet 掌舵人史秀美專業而前衞，決定在經濟通推出爆炸「性」新內容。

 

　　嘩！現場恍似炸彈爆發，大家紛紛七嘴八舌問內容。女的，完全冇避忌（人物包括大學高層、教授、NGO總幹事、大集團總監、電台主持），開放到小弟難眼界大開！

 

　　談論內容，包括一切與性有關的現象及知識。由男女生理結構開始，到做愛、自瀆、愛撫、射精、高潮、花式、單性戀、雙性戀……講時，雖幽默搞笑，但絕冇半點鹹濕味道。

 

　　現代女性何其開放！反之，在座男士有點窒住窒住。

 

　　史秀美開門見山：「此節目絕不猥瑣，只會開放坦率討論任何性問題，為公眾解答性疑難，故希望主持是形象健康正派，具一定知名度及擅於講解的女性。

 

由小童到成年人，多對性的真象一知半解，皆因難於啟齒。

 

　　講都唔信，在組織有兩位女士澎聲舉手，表示有興趣出任。一位非常美麗優雅的女教授，另一則是能言善道的電台著名女主持。

 

「性」節目將會具品味而高檔，故兩位女主持皆專業人士，一為教授，一為廣播人（暫時保持神秘）。

 

　　飯局結束，大家當然以為「講吓笑」啫。點知，一周之後，史秀美已在群組公布：「當晚我哋談及的大project，一周醖釀後，經濟通決定付諸行動，並得到兩大知性美女應允出任主持！」

 

　　哇哈哈，邊兩位？正是當晚舉手的K教授及A主持，原來唔係飲醉玩玩下，嚟真㗎！

 

成年人由兩情相悦到發生性行為，乃自然的發展，事先愈多性知識，一切愈安全。

 

　　犀利喇，原來K教授已經靜靜雞全面展開籌備工作，約大家率先參觀一間有卡士的情趣商店。

 

　　「各位，此店布局似文青書店，好elegant好健康，女店主乃學術型，對性做咗大量文化研究。此店絕不似大家印象中的低俗性商店——黑色皮鞭、面罩、SM、膠味、核突性具……Join us for a fun adventure if you are interested！」

 

今天的高檔情趣店，設計優雅，絕對沒有低俗、咸濕或猥瑣感覺。

 

　　嘩！簡直一呼百應，我當然彈起舉手啦。

 

　　扑鎚，下一次聚餐前就先去「性」一番！

 

　　史秀美形容：「呢個節目，肯定功德無量，為無數不懂點啟齒解決性疑難者拆牆鬆綁！」

 

　　呢個爆炸「性」節目何時面世？大約在秋季！一定要留意公布。嘻嘻，我可能會有份做嘉賓呢！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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