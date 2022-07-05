etnet爆炸「性」節目預告

兩周前一個晚上，大群同聲同氣好玩得老友吃其「抗疫疲勞餐」。開始時，氣氛未炒熱，互相只禮貌地交談。

在座有經濟日報集團執行董事史秀美。食食吓，佢突然抽出一本品味畫冊，正是上周本欄介紹的沈平大師力作《線條下的香港》。打開，立時引領大家走入時光隧道，爭相來次集體回憶昔日的美麗香港。立時，人人爭相訂購，自己珍藏，再送好友。同時，也可做善事，每售出一本捐廿元俾鄰舍輔導會！

正經一番之後，酒精作用來了。當大家繼續追問etnet 下半年有乜大計時，史小姐突然眼仔一碌話：「準備拍攝一個成年人的性節目！」

etnet 掌舵人史秀美專業而前衞，決定在經濟通推出爆炸「性」新內容。

嘩！現場恍似炸彈爆發，大家紛紛七嘴八舌問內容。女的，完全冇避忌（人物包括大學高層、教授、NGO總幹事、大集團總監、電台主持），開放到小弟難眼界大開！

談論內容，包括一切與性有關的現象及知識。由男女生理結構開始，到做愛、自瀆、愛撫、射精、高潮、花式、單性戀、雙性戀……講時，雖幽默搞笑，但絕冇半點鹹濕味道。

現代女性何其開放！反之，在座男士有點窒住窒住。

史秀美開門見山：「此節目絕不猥瑣，只會開放坦率討論任何性問題，為公眾解答性疑難，故希望主持是形象健康正派，具一定知名度及擅於講解的女性。

由小童到成年人，多對性的真象一知半解，皆因難於啟齒。

講都唔信，在組織有兩位女士澎聲舉手，表示有興趣出任。一位非常美麗優雅的女教授，另一則是能言善道的電台著名女主持。

「性」節目將會具品味而高檔，故兩位女主持皆專業人士，一為教授，一為廣播人（暫時保持神秘）。

飯局結束，大家當然以為「講吓笑」啫。點知，一周之後，史秀美已在群組公布：「當晚我哋談及的大project，一周醖釀後，經濟通決定付諸行動，並得到兩大知性美女應允出任主持！」

哇哈哈，邊兩位？正是當晚舉手的K教授及A主持，原來唔係飲醉玩玩下，嚟真㗎！

成年人由兩情相悦到發生性行為，乃自然的發展，事先愈多性知識，一切愈安全。

犀利喇，原來K教授已經靜靜雞全面展開籌備工作，約大家率先參觀一間有卡士的情趣商店。

「各位，此店布局似文青書店，好elegant好健康，女店主乃學術型，對性做咗大量文化研究。此店絕不似大家印象中的低俗性商店——黑色皮鞭、面罩、SM、膠味、核突性具……Join us for a fun adventure if you are interested！」

今天的高檔情趣店，設計優雅，絕對沒有低俗、咸濕或猥瑣感覺。

嘩！簡直一呼百應，我當然彈起舉手啦。

扑鎚，下一次聚餐前就先去「性」一番！

史秀美形容：「呢個節目，肯定功德無量，為無數不懂點啟齒解決性疑難者拆牆鬆綁！」

呢個爆炸「性」節目何時面世？大約在秋季！一定要留意公布。嘻嘻，我可能會有份做嘉賓呢！