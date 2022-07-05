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05/07/2022

8個女仔自信同居無難度　COLLAR：好彩我哋唔污糟

#Collar
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　　【晴報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星IV》女團COLLAR，今年一月出道時聲勢凌厲，可惜隨即遇上第五波疫情，連其出道演唱會亦被迫押後；幸好八位成員未有因此沮喪，反而更珍惜每一次表演機會。早前八人在綜藝節目中齊齊去宿營，她們揚言即使同居，也不擔心「相見好，同住難」而鬧翻，友情絕對經得起考驗。

 

COLLAR努力裝備自己，期望日後為觀眾帶來精采演出。

COLLAR努力裝備自己，期望日後為觀眾帶來精采演出。

 

　　COLLAR團綜《我哋係COLLAR》早前播放完畢，節目中，沈貞巧（Gao）、李芯駖、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）及陳泳伽（WINKA）的真情流露，令觀眾對這八位女生更添喜愛。她們表示收看節目時有無盡的感觸和感動，雖然有網民批評節目較《MIRROR GO》、《花姐ERROR遊》等沉悶，她們卻樂在其中，大感幸福。

 

八個女仔參演團綜《我哋係COLLAR》後，感情更進一步。

 

直播進食減少緊張

 

　　節目中，COLLAR同住三日兩夜了解彼此，問八人是否真的能夠「同居」？So Ching首先想到要解決家務問題，笑言只要聘請外傭姐姐，八個女仔同住一定無問題。但Marf反而認為家務要八人一起分擔，只要預先訂立規矩、分工，例如輪更打掃、亂掉垃圾要罰錢等，同住問題不大。WINKA則說：「好彩我哋八個都唔污糟，只係凌亂…但亂中有序嘅！」So Ching搞笑說︰「一齊住有個好處，就係大家有咩需要都可以分享，好似化妝品、護膚品之類，萬一『姨媽』（生理期）到，隨手都借到『姨媽巾』，真係好方便！」

 

COLLAR在節目中零偶包，展現真性情。（IG圖片）

 

　　COLLAR原定今年三月底舉行的出道演唱會，因疫情暫定延至年尾舉行；她們早前便擔任張敬軒演唱會嘉賓，小試牛刀，雖然觀眾反應兩極，但她們虛心學習，力求進步。跟粉絲見面的機會不算多，於是她們不時乖乖在網上直播，與粉絲互動，拉近距離。Candy說：「我當開live係一種訓練，因為自己轉數唔快，對答時要組織一段時間；之前《全民造星IV》開live，我夠膽死五分鐘dead air唔識答，因為唔知答啲乜嘢。依家訓練到可以即時互動，轉數快咗少少咁啦！（大部分成員都玩『吃播』？）食嘢其實都係為咗掩飾…掩飾自己諗唔到答咩，哈哈！」至於最為食的Day亦完全同意Candy︰「我都係咁諗，做網上直播時唔係好慣要講嘢，我見其他藝人好自然，我仲係有少少尷尬，食嘢可以令自己輕鬆少少、causal少少，唔會咁緊張。」

 

Day笑言邊做直播邊吃飯，感覺更自在。（IG截圖）

 

轉載自: 晴報

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