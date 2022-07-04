科技股神話破滅！港產獨角獸變「四不像」？最終只能淪為笑話甚至消失？

10年來的寬鬆的貨幣環境，讓廉價資金不斷流入科技公司，近兩年內尤甚，打造獨角獸的執念像雪球一樣愈打愈大。根據Pitchbook數據，截至今年6月15日，全球活躍的獨角獸數量超過1,200家，總估值超過3.3萬億美元。

然而這種痴迷存在缺陷，不惜一切代價燒錢的增長競賽，讓虧損幾乎成為普遍現象。截至6月17日，在美國上市的140多家由風投支持的公司市值，已跌破其上市前的私募估值。科技股大跌使風投減緩投資，獨角獸公司產生也隨之放慢，有些也正為融資削減估值。

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根據截至6月15日的Pitchbook數據，美國獨角獸的產生最為活躍，數量達662家，佔全球總數的54%。中國以212家獨角獸的數量排名第二，然後依次是印度（68家）、英國（37家）和德國（25家）。

受科技股下跌影響，全球獨角獸增速有所放緩。今年新誕生的獨角獸公司數量為206家，而去年這一數字為588家。同時一些基本面較差，增長緩慢的獨角獸公司估值受科技股頹勢的影響最大，許多最有價值的科技初創公司預計將難以維持或提高近期估值。

3月下旬，美國生鮮雜貨配送獨角獸Instacart將自己的估值下調了近40%。5月末，瑞典先買後付公司Klarna在籌集新一輪資金時，將估值下調約三分之一至約300億美元，並在不久後宣布裁員10%。數據顯示Klarna今年一季度淨虧損是去年同期的兩倍，達25.7億瑞典克朗，約合2.5億美元。

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受寒潮影響，主要投資於科技公司的頭部風投們交易節奏明顯放緩，進一步減緩了獨角獸的產生速度。

過去10年，香港不算真的國際化，與國際愈走愈遠，產業絕對依靠中國市場，同一時間，東南亞各國已經全面崛起，最明顯的是東南亞獨角獸大增。

而香港初創企業生態圈急速發展，港府拔苗助長下，不乏港產Start-up「四不像」擠身獨角獸行列，甚至走到IPO股票上市的階段。

6月30號，AI軟件明星公司商湯科技的禁售鎖定到期，在香港股市的跌幅接近腰斬的40%，創下了歷史新低。商湯於2021年12月30日上市，上市至今腰斬暴瀉5成。跟去年12月上市相比，市值跌去了300多億港元。這次套現的場面很壯觀。早期投資者已經賺到了十倍八倍，他們自己能跑就跑了。

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基因及診斷檢測公司Prenetics，於今年5月18日通過借殼SPAC公司在美國納斯達克掛牌，其後股價急挫，6月中旬曾低見3.51美元，6月30日收報4.04美元，較上市價10美元大跌59%，市值蒸發6.9億美元至4.5億美元左右，失落獨角獸地位。 Prenetics投資者已錄近48%的帳面虧損。

物流平台GOGOX，於6月24日大跌22%後，較21.5港元上市價插水42%。本土電商友和團，較上市價跌27.6%。

獨角獸企業一般成立不到十年，還未經過資本市場的重重洗禮，一個個龐然大物的倒下，上市夢破。從一開始的熱點明星，到資料造假、資本狂歡、逃脫責任、呈倒閉潮、股價腰斬等事件，基本完整經歷了獨角獸這一輪的潮起潮平。

商湯科技是一家甚麼樣的公司呢？看一下它們的招股書，營收來自智慧城市、智慧商業、智慧生活和智能汽車四個板塊。聽起來很抽象，實在是四不像。

隨著大型投資者繼續減少後期投資，其投資步伐將繼續放緩，獨角獸們的估值很可能會繼續下跌，甚至消失。

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