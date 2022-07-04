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04/07/2022

視野出現黑影、浮游物？可能係飛蚊症！飛蚊係咩形態？有無得醫？醫生：好似白頭髮咁人人有份！

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　　全新健康節目「Call Me Doctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！隨著年紀漸大，不知道大家視野中有沒有開始出現一些點狀或是條狀的浮游物？如果有的話，你很有可能已經患上飛蚊症！究竟甚麼是飛蚊症？飛蚊症又可以醫治嗎？今集就請來眼科專科醫生吳天心醫生跟大家拆解！

 

　　**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。

 

 

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