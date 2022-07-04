Staycation｜富麗敦海洋公園酒店7月中試業！無敵大海景+6種親子主題客房+5大特色餐廳！每晚幾錢起？

近年Staycation大行其道，相信各位酒店迷已試盡港九新界各式各樣的酒店！想來點新意？編輯有好推介！海洋公園的新酒店「富麗敦海洋公園酒店」將於7月18日（星期一）起初步試業！富麗敦海洋公園酒店為全球第一間富麗敦度假酒店，酒店位於海洋公園大樹灣入口附近，坐擁無敵大海景，正！

富麗敦海洋公園酒店

13種房型！6種親子主題客房！

說到酒店最吸睛的亮點，必定是多房型選擇！酒店設有425間客房、一共提供13種房型，除了一般海景客房，更有6種親子主題客房，包括：熊貓、人魚公主、香港獵奇、海盜、獨角獸以及深海侏羅紀！想再chill啲，亦有泳池套房以供選擇！

海景客房每晚$2,400起

人魚公主主題客房每晚$3,700起

熊貓主題客房每晚$3,700起

海盜主題客房每晚$3,700起

5間特色餐廳：粵菜、新加坡菜、環球美食齊晒！

餐廳方面，酒店設有5間特色餐廳，環球美食等統統都有齊！想吃自助餐，可到位於1樓的「星耀廳」，餐廳提供各式各樣地中海和亞洲特色風味菜式，必吃推介有特製pizza，pizza從磚爐新鮮烤焗而成，夠晒正宗！如喜歡吃粵菜，則可到位於2樓的「玉」，餐廳由米芝蓮星級行政總廚賴正成師傅主理，採用時令食材烹製，傳統粵菜、精緻點心、滋補燉湯、時令菜式和新鮮海鮮都統統有齊！

酒店1樓的「星耀廳」

「星耀廳」主打各式各樣地中海和亞洲特色風味菜式

喜歡吃粵菜，可到位於2樓的「玉」

「玉」餐廳由米芝蓮星級行政總廚賴正成師傅主理，採用時令食材烹製

相信愛吃新加坡菜的你，對「沙嗲軒」並不陌生！位於2樓的「沙嗲軒」主打正宗新加坡美食，餐廳中亦展出新加坡和香港的歷史照片，在享受美食的同時感受兩地的風土人情，又是另一新體驗！想假日忙裏偷閒，到位於1樓的「星耀廊」也是不錯的選擇。餐廳提供即磨咖啡、下午茶以及特色蛋糕甜點等，和朋友在這裏chill上一個下午都不成問題！而位於 3 樓的臨海意大利餐廳 Giardino則將於今年稍後時間開幕，好期待！

位於酒店2樓的「沙嗲軒」

「沙嗲軒」主打正宗新加坡美食

Staycation優惠：每晚$2,950起！

除了特色客房和餐廳，其他5星級設施如無邊際泳池、兒童嬉水池、室內兒童玩樂區、健身中心和水療中心等都一應俱全，啱晒一家大細staycation！現時酒店海景客房淨房價由$2,400起，想更抵玩，不妨考慮Staycation住宿套餐優惠，優惠每晚$2,950起，連早餐、迎賓飲品、水上樂園門票及$300餐飲消費額！

提提大家，以下的餐廳及設施將會於初步試業期間投入服務：

1. 星耀廳（1樓）

2. 星耀廊（1樓）

3. 「玉」中餐廳（2樓）

4. 沙嗲軒（2樓）

5. 泳池（3樓）

6. 健身中心（5樓）

7. 「探險家」兒童玩樂區（地下）

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號

網站：按此