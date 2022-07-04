英聯邦瓦解在即，大不列顛搖搖欲墜





香港慶祝回歸中國25周年當天，英國首相約翰遜表示英國不會放棄香港，究竟他所指的是人還是資金？大家心裏有數。不過，英國卻先被英聯邦一個又一個國家拋棄。



繼南亞馬爾代夫和東加勒比海島家巴巴多斯後，澳洲最近也表示將計劃脫離英聯邦。分析家相信，當英女皇百年歸老後，英聯邦將分崩離析。

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本月底英聯邦運動會將在英國城市伯明翰舉行，但參與國各有不同盤算。事實上，英聯邦大多國家曾是大英帝國的殖民地，在1949年成立，即二戰後各殖民地紛紛揚起獨立的旗幟，進入風起雲湧的時代。



英國在其殖民地獨立後以英聯邦名義維持彼此的關係，目前擁有53個成員國，共約24億人口，相等於世界人口三分之一，從中可見當年大英帝國的版圖，幾乎超過四分之一世界版圖。可是，怎樣輝煌的帝國，也逃不過衰落的宿命。



這些英聯邦國家多沿用共和國體制，不過有16個國家則把英女皇定為自己國家的象徵性元首，稱為「英聯邦王國」，澳洲便是其中重要一員，它的國旗上也有「米」字標記，代表了和英國君主立憲制有緊密的從屬關係，英澳同是盎格魯-撒克遜民族亦的確非常親近。



可是，近年愈來愈多澳洲人對此表示不滿，認為他們國家雖早已獨立卻仍未擺脫英國殖民深刻烙印，這包括前總理譚寶，他早在2016年於任期內，便曾表示要要發起脫英全民公投，而英國脫歐更加促了支持共和的澳洲人脫英決心，其他英聯邦國家也正蠢蠢欲動。



這是英國要面對的外部挑戰，英聯邦萬一瓦解便會令到英國的海外影響力銳減，但現在英國人最關心的不是英聯邦，而是內部英倫三島大分裂的危機。自脫歐後，蘇格蘭和北愛爾蘭的獨立聲音再次高唱入雲。至於威爾斯，其獨立之聲相對薄弱。



一直主張與南愛爾蘭統一的北愛政黨新芬黨，在最近一次選舉中，其所獲得的選票已超越了兩大黨，成為北愛第一大黨。雖然英國脫英後仍讓北愛例外地和有歐盟地位的南愛，繼續維持原有的貿易關係，但大家相信新芬黨很快便把統一提上議呈。



不過，使英國最頭痛的還是蘇格蘭，後者的脫英危機比北愛更大，他們很可能明年10月便再次舉行獨立公投，有分析家估計，按目前的民情，蘇格蘭大有可能在2024年獨立。蘇格蘭佔大不列顛三分之一領土，民族屬凱爾特人，和英格蘭以盎格斯人為主不一樣。在歷史上，這兩個民族更存在一種世仇，凱爾特人本是不列顛原居民，自中世紀後被從歐洲大陸來的盎格斯人征服，受後者藐視欺負一直心存怨憤。



本來大家已沒有甚麼感情，脫歐更令蘇格蘭經濟大受衝擊，蘇格蘭人認為繼續跟著英國已沒有甚麼好處。蘇格蘭本身資源便頗豐富，有礦產、北海油田，畜牧業和農業亦很不錯，以前歐盟是它最大的入口地區，並享有歐盟優惠和補貼，現在甚麼都沒有了，脫英可重投歐盟懷抱。



不要說英倫三島，僅是蘇格蘭脫英，對英國經濟可謂雪上加霜。不要忘記，蘇格蘭還是英國的核潛艇基地。大不列顛搖搖欲墮，此刻說不放棄香港，是否令我們香港人別有一番滋味？