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04/07/2022

倪匡逝世 | 「開心最重要！」一代文壇巨匠寫過數百小說電影！科幻作品、「神預言」精彩，人生觀更有智慧！重溫一代才子發人深省至理名言

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　倪匡走了……衛斯理走了……

 

　　著名科幻小說作家倪匡昨日下午離世，終年87歲。倪匡逝世消息一出，震撼整個文壇內外；其中，作家陶傑就形容倪匡是「全球華人世界70年來，大腦最清醒的人」，慨嘆「後無來者」。一眾書迷都形容這位文壇巨星「要被外星人接走」，紛紛懷緬倪匡。

 

（圖片來源︰香港電影金像獎官網）

 

香港「四大才子」只剩一人……

 

　　倪匡生於1935年的上海，原名為倪聰，他亦是著名小說作家亦舒的兄長。上世紀50年代，倪匡從內地逃難來港，開始投稿到報章，獲錄用寫連載小說，開始其作家生涯。他於90年代曾經移居美國，2007年回流香港，筆下的作品多不勝數，不計散文和專欄，一生寫過逾300本小說、460個電影劇本。當中，最為人熟悉的小說定必是「衛斯理」和「原振俠」系列。他的作品亦曾多次改篇成影視作品；他亦是一位編劇，寫過不少武俠片劇本，代表作必數《獨臂刀》，而李小龍名作《精武門》一句「中國人，唔係東亞病夫」亦出自倪匡的手筆。

 

　　倪匡與金庸、黃霑及蔡瀾被喻為「香港四大才子」。在2012年，他獲得第31屆香港電影金像獎的終身成就獎，當年10個字的感言成為熱話。可惜的是，他近年甚少露面，數到最令書迷印象深刻的就是2019年出席書展分享環節，當時他透露自己患上皮膚癌，多年來飽受困擾，更出現味覺退化情況。這位文壇巨星寫下多本巨著，生前非常敢言，不少人都形容他為一位「智慧老人」，筆者覺得倪匡的人生格言與其經典作一樣精彩，在此同大家一起重溫下！

 

【倪匡逝世】倪匡談命運 ︰很多事情是注定的

 

　　有傳倪匡近年的生活主要以照顧太太為主，得病後亦對死亡有心理準備，「等死」更成為他的口頭禪，由此看出倪匡為人豁達。在2019年，倪匡應書展科幻推理主題出席講座活動，他與一眾書迷回顧寫作的生涯，不但大談靈魂、外星人等話題，更分享了不少個人見解，可謂妙語連珠。當中，倪匡提到自己非常相信命運，他堅信很多事情都是注定的，一旦老去，就不輪到我們去對抗。

 

「很多事情是注定的，我非常相信命運。說起來，好消極。實際上，年輕時不相信命運，想到對抗，但人老了，不到你對抗。」——倪匡

 

（截圖至香港貿發局影片）

 

【倪匡逝世】倪匡談人生︰開心最重要

 

　　倪匡在數年前曾透露自己患皮膚癌，他於2019年出席書展講座時更以「匕翁」自嘲，自稱「百病纏身，朝不保夕」。他又說，生命中喝酒、抽煙、寫作的配額都用光了，惟獨年紀愈大，睡得愈多。這樣聽來，倪匡看似非常唏噓，不過在他而言，人生是開心最重要，他深信憂鬱是無補於事的。

 

「開心最重要，好多人憂鬱至死。憂鬱無幫助，我今日破產，不會因為抑鬱而中六合彩。」——倪匡

 

下頁繼續睇倪匡人生格言

 

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