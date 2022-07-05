  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

05/07/2022

中港「互換通」擬半年後啟動 買賣利率衍生工具

#ETF通 #互換通
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】中港資本市場互聯互通機制續擴大，繼交易所買賣基金（ETF通）昨開通後，中港金融機構宣布，推出衍生產品市場「互換通」，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易，擬在6個月後啟動。特首李家超稱，安排將讓內地與香港金融交易品種更全面。金管局則指「互換通」將與「債券通」產生良好的協同效應，將進一步優化人民幣流動資金安排。

 

李家超（中）昨出席互換通發布儀式，指安排讓內地與香港金融交易品種更全面。

 

　　中國人民銀行、港證監會及金管局昨聯合公布推出「互換通」，初期先開通「北向通」，由香港場外結算有限公司、中國外匯交易中心、銀行間市場清算所合作開展，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易，實施細節及正式啟動日期適時公布。

 

初期先開「北向通」

 

　　李家超表示，5年來「債券通」積極發揮內地與國際債券市場的橋樑角色，內地是世界第二大債券市場，債券託管總額超過130萬億元人民幣；截至今年5月，境外機構透過債券通等渠道持有債券數量約3.7萬億元人民幣，較開通初期時升逾3倍。他指，「互換通」首次在金融衍生工具領域引入互聯互通安排，讓兩地金融市場互聯互通的交易品種更全面，認為要強化本港國際金融中心地位，須緊貼國家需要及投資市場脈搏。

 

　　金管局總裁余偉文說，「互換通」將與「債券通」產生良好協同效應，而人行與金管局優化貨幣互換協議，當局將在此基礎上進一步優化人民幣流動資金安排，包括擴大規模及簡化操作。

 

　　證監會行政總裁歐達禮稱，市場聯通透過「互換通」延展至場外衍生工具是新里程碑，讓國際投資者能更廣泛參與龐大內地債券市場。

 

　　中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，自推出「滬港通」、「深港通」後，香港金融業對GDP的佔比愈來愈高，而「ETF通」及「互換通」啟動後，加上日後將推出的「保險通」，相信會令金融業對GDP的佔比推得更高。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#ETF通 #互換通

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk