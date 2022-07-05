中港「互換通」擬半年後啟動 買賣利率衍生工具

【晴報專訊】中港資本市場互聯互通機制續擴大，繼交易所買賣基金（ETF通）昨開通後，中港金融機構宣布，推出衍生產品市場「互換通」，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易，擬在6個月後啟動。特首李家超稱，安排將讓內地與香港金融交易品種更全面。金管局則指「互換通」將與「債券通」產生良好的協同效應，將進一步優化人民幣流動資金安排。

李家超（中）昨出席互換通發布儀式，指安排讓內地與香港金融交易品種更全面。

中國人民銀行、港證監會及金管局昨聯合公布推出「互換通」，初期先開通「北向通」，由香港場外結算有限公司、中國外匯交易中心、銀行間市場清算所合作開展，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易，實施細節及正式啟動日期適時公布。

初期先開「北向通」

李家超表示，5年來「債券通」積極發揮內地與國際債券市場的橋樑角色，內地是世界第二大債券市場，債券託管總額超過130萬億元人民幣；截至今年5月，境外機構透過債券通等渠道持有債券數量約3.7萬億元人民幣，較開通初期時升逾3倍。他指，「互換通」首次在金融衍生工具領域引入互聯互通安排，讓兩地金融市場互聯互通的交易品種更全面，認為要強化本港國際金融中心地位，須緊貼國家需要及投資市場脈搏。

金管局總裁余偉文說，「互換通」將與「債券通」產生良好協同效應，而人行與金管局優化貨幣互換協議，當局將在此基礎上進一步優化人民幣流動資金安排，包括擴大規模及簡化操作。

證監會行政總裁歐達禮稱，市場聯通透過「互換通」延展至場外衍生工具是新里程碑，讓國際投資者能更廣泛參與龐大內地債券市場。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，自推出「滬港通」、「深港通」後，香港金融業對GDP的佔比愈來愈高，而「ETF通」及「互換通」啟動後，加上日後將推出的「保險通」，相信會令金融業對GDP的佔比推得更高。