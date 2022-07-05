  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

05/07/2022

預告牛一正日排舞度過 盧瀚霆快閃教主碼頭冧神徒

#盧瀚霆 #MIRROR
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】男團MIRROR成員、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）後天27歲生日，一眾「神徒（Anson Lo粉絲）」舉行連串慶祝活動，如請市民免費搭天星小輪、將尖沙咀碼頭炮製成「教主碼頭」等；昨早Anson Lo特地到碼頭打卡回饋神徒。另外，Anson Lo接受前無綫花旦兼神徒林穎嫺越洋訪問，透露生日正日將在排舞室度過，並已收到隊友所送的生日禮物。

 

 

　　神徒為盧瀚霆舉行的慶生應援活動一浪接一浪，包括後日免費請市民乘坐天星小輪來往尖沙咀至中環、長者免費坐九巴及朗豪坊展覽等；粉絲更包下尖沙咀天星碼頭附近的超巨型戶外座地LED廣告屏，全天候播放3D應援片段，相當厲害。前晚，Anson Lo新歌《King Kong》點擊率破600萬，他在社交網送上自畫的尖沙咀碼頭打卡圖，寫道︰「模擬大家在尖沙咀海傍大電視打卡的情況。」他昨早十時多親臨「教主碼頭」，在自己的生日應援巨型屏幕下大擺心心甫士；他又走到天星小輪碼頭的樓梯上留影，逗留十多分鐘才離去，令現場神徒超級興奮。

 

教主在應援廣告屏下拍照，心情大靚。(網上圖片)

教主戴漁夫帽配運動服現身，大擺心心甫士。(網上圖片)

一向貪靚的教主大派粉絲福利，以證件相形式擺出不同表情。（IG圖片）

 

盼MIRROR美國開騷

 

教主與林穎嫺母女越洋暢談生日願望。（網上截圖）

 

 

　　移居美國洛杉磯多年的前港姐林穎嫺，昨日凌晨代表「Anson Lo美國國際後援會」越洋訪問偶像，林穎嫺女兒Michelle亦有出鏡。問到何時到訪美國，Anson Lo說：「由《全民造星》開始，見到兄弟去美國我都開心，自己未去過都想去…如果有機會開世界巡迴演唱會，一定有美國份，希望見到大家。」林穎嫺笑言若Anson Lo訪美，囡囡可充當導遊，帶偶像吃喝玩樂。

 

教主與林穎嫺母女越洋暢談生日願望。（網上截圖）

 

姜濤演外賣仔回到過去

 

姜濤笑言現實中同樣做過外賣仔，所以拍戲時表現自然。

呂爵安前晚與吳君如到又一城為《闔家辣》謝票。

 

　　至於生日願望，Anson Lo說︰「第一係身體健康，踏入2022年，休息時間愈來愈少…第二個願望，係希望每位神徒繼續陪我行呢條路，無論任何地方嘅每一位神徒，一個都不能少。（生日正日點過？）暫時睇時間表，正日都係為演唱會排舞度過，嚟緊會有MIRROR新團歌面世，大家可以期待。」提到生日禮物，他笑言家人未有表示，反而有MIRROR兄弟提早送上時尚用品。訪問尾聲，Anson Lo更應林穎嫺要求，在鏡頭前大送飛吻，冧爆美國神徒。另外，Anson Lo隊友姜濤、柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan）分別有戲上，姜濤及Jer主演的《阿媽有咗第二個》於下月11日上映，飾演外賣仔變明星的姜濤，表示角色跟自身經歷相似，有回到過去的感覺。而Edan前晚突擊戲院為《闔家辣》優先場謝票：「我好緊張，因為係處男作。呢幾日大家睇完同我講OK…我認為有句好中肯，佢哋話『連我前夫都話好睇』，咁應該係真。」

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#盧瀚霆 #MIRROR

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk