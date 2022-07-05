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05/07/2022

見身郁唔見米白

#通脹 #美國經濟 #加息 #聯儲局
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　　今日這個文題，可以用兩個字解釋：白做。以前的鄉下佬舂米，如果坎裏的米總是不見白，米穀仍在，幾賣力，都係扮嘢。更文藝的可以用莎士比亞的Love's Labour's Lost來形容。

 

　　這就是今時美儲局鮑威爾的加息效果。

 

　　吓，剛加了0.75厘噃，仲不起作用？是，因為他是左手加息，右手放水。

 

　　「息」是使用他人銀紙的代價，加了息，即是使用他人銀紙的代價貴了，借錢的代價貴了，便會減少借錢者及借錢量，在Money makes the world goes round的金融世界裏，消費會減少，通脹便可下，這個加息遏通脹方程式，是經濟教科書的經典。但經濟教科書太古老了，未能與時跟進，故信書者，必輸。教科書輸了，予美儲局在2021年3月起鼓勵了壯大的RRP。

 

　　2020年第三／四季，華爾街有兩次或因炒錯邊，或因過貪婪（Margin做多了），一旦市場有大波動，做錯邊者要借錢出倉，填氹，一度把市場息扯上十多厘，如補倉不及時，就會被斬倉，可以產生滾雪球效應，把華爾街滾崩。

 

 

　　當時鮑威爾的美儲局立向市場泵水（QE啦！），美儲局很「聰明」，對泊在美儲局的excess reserve（每間銀行都要按法規，保有儲備（reserve），多於法規所要求的叫Excess Reserve）付0.5厘息，於是這些excess reserve便由2021年3月的3,000多億，暴增至今時的2.33兆（圖一）。為甚麼會增至2.33兆？因為今時這些excess reserve可以收到1.55厘息（為甚麼這個RR息會由0.5厘升至1.55厘，我無跟進），以2.33兆計，美儲局每天便要付息一億美元（圖二）。

 

 

　　在這之前，美儲局於2020年3月，更將所謂的reserve ratio減至零，於是這批錢又可收到息，今時這批錢達3.13兆，美儲局每天向這批錢派息1.4億（圖三及圖四）。

 

 

　　美儲局將會加息嘛，結果是，這兩批錢今時每天收2.42億息的錢，又可再多收息（圖五）。這些所謂的reserve是怎樣來的，是因為美儲局QE來的嘛，自己對自己印出來的錢派息，這個加息能有甚麼效？

 

　　除了這個右手派錢外，美儲局今時仍未真正縮表，即是美儲局仍QE囉。

 

　　為甚麼美儲局會這麼做？這跟70年代美儲局長Arthur Burn（在伏爾克之前的美儲局長）的政策操作一樣：

 

　　Arthur Burn不是不知有通脹，但為配合白宮的選舉政策，只輕輕加息，結果就是刀仔鬥大象，使到美通脹當時升上逾14%，要由伏爾克大加息來遏通脹。

 

　　今時，鮑威爾也不是不知道通脹來勢猛，但一直不肯大加息，是因為怕遏通脹會遏出個禍來，不利民主黨今年11月的選情。

 

 

美國將通脹賴給俄國

 

　　當拜登找到通脹可以賴到俄烏戰爭頭上時，拜登就將高通脹鍋甩到予俄羅斯，鮑威爾也跟著白宮意，將通脹甩到予俄羅斯，開始所謂的「鷹」加息，但真會有用？無，因為：

 

　　（1）通脹是在2021年11月時已升至7%區，鮑威爾亦於今年1月加了息，而俄烏戰爭是在2022年2月24日才打。

 

 

　　（2）要遏通脹，不是靠加息，是要靠抽水，80年代伏爾克將美國M1供應減至5.5%，但鮑威爾敢嗎？他不單不敢，今時仍暗中QE，原因見昨日文。而筆者今年1月28日也有文謂：「美儲局整息不整水」圖六），當鮑威爾的「鷹」加息是只見身郁不見米白時，這對美國經濟股市有何影響？明續。附刊的視頻Link，Dalio訪問伏爾克，強烈建議有心加息遏通脹這問題的讀者詳看。

 

視頻Link：https://www.youtube.com/watch?v=mMN17uBzCw4

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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