享受做網紅囡囡司機 李璨琛笑Lucy鍾意壞男孩

【晴報專訊】李璨琛（Sam）和許靖韻（Angela）在香港開電視播放的劇集《黑金風暴》中飾演夫婦，劇中二人為了生育問題而產生矛盾。現實生活中，Sam和太太梁志瑩育有四歲女兒李元元（Lucy），身為網絡紅人的Lucy，年紀小小已經接下不少廣告，為自己賺取學費，星爸Sam則紆尊降貴擔任囡囡的私人司機，開心任由女兒指使。

Angela和Sam雖然第一次合作拍劇，但愈拍愈有默契。

李璨琛和許靖韻在《黑》劇中首次合作，飾演一對關係疏離的夫妻，即使拍攝最親密的床戲，也沒有身體接觸。Sam笑言︰「我哋係各自各瞓覺，掂唔到大家，我係擰歪面滿懷心事，佢就瞓喺度猜疑我。」Angela透露劇中Sam因與女同事互傳短訊而令她起疑，問她在現實中會否check另一半的電話？她笑說︰「我唔會刻意去check，見到就係天意。」Angela又笑言被昔日Sam的演出形象嚇壞，以為對方「好猙獰」，但經過今次合作，她對Sam已另眼相看：「第一次拍劇有好多對白，全靠佢不停同我對戲，同埋佢拍攝時好chill。」

Sam和Angela在劇中為生育問題發生爭拗。

Lucy最愛MC張天賦

「賦二代」Lucy對偶像MC張天賦的人形紙板愛不釋手。（IG圖片）

至於女兒李元元可有check爸爸電話？Sam笑言︰「個女就算睇，都只會睇MC（張天賦），點會睇我吖？佢日日聽《記憶棉》，日日係咁唱，不過返咗學就好啲，少啲對住電視，可以同同學仔見面。（呷醋？）梗係唔會啦，佢咁難得鍾意一個咁好嘅歌手，我都覺得MC啲歌OK呀！」Sam更大爆Lucy要求跟MC的人形紙板一起睡覺，他說︰「個女話『爸爸，幫我將紙板人搬入房，我要對住佢瞓』，真係攞你命！如是者叫咗幾日，我都不為所動，我話日日望住你瞓唔係幾好，不如擺喺廳啦！」

Angela自言經常看Lucy的IG，大讚小妹妹十分可愛。

身旁的Angela表示自己是Lucy的粉絲，揚言要送Lucy一個MC的攬枕，Sam聞言立即反對︰「唔好喇啩！攬住個男仔瞓，你叫我做老竇嘅情何以堪？」Sam笑指Lucy喜歡壞男孩︰「個女話坐校車時，有個男仔都係姓李，話佢好曳會踢前面個位，我心諗『衰女，鍾意啲曳男仔』，哈哈！」

許靖韻自認粉絲

Sam與太太分別擔任女兒的司機及經理人。（IG圖片）

Lucy貴為目前最紅的星二代KOL，但Sam指她不知道自己有大批粉絲。Sam說：「佢以為（粉絲）係爸爸媽媽嘅朋友，有時出街見到好多人同佢say hello，佢都好乖，見到人會打招呼，但如果粉絲太熱情，佢就會怕醜。」Sam早前父女檔合作接拍廣告，他笑言是很好的活動教學。提到Lucy成為廣告寵兒，又跟偶像MC合作，Sam笑說：「我依家做佢司機，叫我做司機阿琛，老婆就係佢經理人。不過車個女出去做嘢都幾開心，又可以打牙骹，都幾享受。」