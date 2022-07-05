疫下無阻追夢！運動員生涯短暫，好趁狀態佳參加海外馬拉松！

昨天在一份香港報章看到一段體育新聞，主題是「當xx遇上歲月神偷」，講述一位足球巨星，近年轉會加入一隊足球勁旅，希望能夠藉此球會，可以令他得到更多獎杯。可惜該隊經過連場比賽後，未能晉身今年決賽，爭奪錦標。而他已經三十多歲，明白自己年紀一年比一年大，體力逐漸衰退，不能坐以待斃，停留在一隊沒有機會爭標的球隊內，浪費餘下光陰。所以他公開要求有興趣的球會，邀請他加入，希望趁自己仍然可以踢多一、兩年，攞多一、兩項錦標才退下來！

近年香港運動員受疫情影響，大部分本地比賽取消，而海外比賽則因為要回港檢疫，也未能安排參加。但雖然如此，香港仍有多項運動可以創新紀錄，例如劍擊、游泳、網球、長跑、跳遠及其他運動項目。這些運動員在疫情影響之下，仍然努力練習，安排參加海外比賽，因他們明白運動員生涯短暫，狀態不能永遠保持，所以要找緊時機，趁有狀態便要參加比賽。

他們當中，為數不少是精英運動員，由體育總會或教練安排之下，以公費往外地或內地進行訓練，直接前往比賽國家參賽，不受香港檢疫措施限制，所以在安排上會比較靈活。當然也有業餘運動員或學生，由個別教練安排之下，自費前往外地參賽，目的是趁操練得法，狀態冒起便要出成績。所以，雖然在機票及酒店昂貴，回港仍要7天或以上酒店檢疫之下，仍然決定一試，才能得此佳績，可能使費昂貴也是對他們創出好成績的一種動力。

《神秘家族》劇照

近年香港缺乏長途或馬拉松比賽，跑手操起狀態也無從發揮，大部分都是打算等候疫情完結，才會出外參加比賽。過去三個月，我們見到有不少業餘跑手，當中也包括筆者的學員，為求爭取好成績而出外參賽，也明顯見到他們能夠達成目標，確實得到好成績，尤其是過去一周的黃金海岸馬拉松比賽，超過10位香港跑手創下10公里、半馬及全馬佳績，當中絕大部分都是自費或贊助參加比賽，付出不少金錢及假期，但筆者相信他們的決策正確。

以目前情況，一般業餘運動員，自費往外地比賽，最重要的是考慮假期，由於回港後仍要檢疫7天或以上的問題，現在假期比金錢更重要，業餘運動員不可能為了追求成績而辭去工作吧。

運動員生涯短暫，我們必須明白，歲月催人，體力隨著年齡下降，若能趁現在狀態冒升，必須要作出取捨，好好珍惜機會，為自己打算一下。