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05/07/2022

香港回歸祖國25周年：輕談淺說就職典禮衣裝，誰可奪得最佳衣著獎？

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    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　萬眾期待的2022年7月1日香港回歸25周年就職典禮，在風雨交加8號風球之前，以晴朗陽光加微風順利圓滿結束！儀式完結之後，才慢慢下雨慢慢打風，是習主席氣場大開還是連個天都遷就？總之就非常感動又感恩！

 

　　就職典禮在疫情及風球之下簡單而隆重的圓滿完成，大部分朋友包括我自己都在家中觀看直播！如非天雨風球，也未必有機會坐下來看直播，如像現場一樣，觀看大部分的過程，實在難得！

 

　　就是因為有這個時間可以細看典禮，從中可以慢慢細看欣賞當中的細節，從中也有值得學習的空間！就借此機會引用典禮中官員的衣著作為分享話題，也值得大家未來出席隆重場會作為參考借鏡。

 

（圖源：由作者提供／網上圖片）

（圖源：由作者提供／網上圖片）

 

　　首先重温6月30日中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平伉儷，以最高領導人身份到港時候，習主席如常穿上西裝，裇衫領上结的是藍色領呔，深灰或深藍色西裝是慣見了的風格，唯是領帶是注目位。藍色是代表莊嚴穩重沉實和值得信任，所以以無圖案非常低調的圖案為宜。在這個交接日子，非常合情合理的顏色之選，特首李家超過去仍是準特首身份時也經常是藍色上陣。

 


（圖源：由作者提供／網上圖片）

（圖源：由作者提供／網上圖片）

 

　　7月1日的就職典禮上，習主席就改戴略為深沉的紅色領呔了，因為這天是香港回歸25周年喜慶日子，紅色自然是點題之作，不過就不需太鮮艷就對。男士在場合著裝的要求比較簡單，西裝質料及剪裁當然不在高下，領呔就是最要下點工夫，是較明顯示別之選。
在喜慶的日子，一般男士們簡單用紅色領呔最貼合需要，但一般人選紅色呔可以考慮多點圖案線條等趣味性選擇，或加袋巾，或袖口鈕都可以發揮不同的身份、品味、與場合之間的結構性作用。

 

　　再看主席夫人彭麗媛女士，6月30日到埗當天，穿的是灰色長衫，綴上西式做法的布鈕扣，優雅時尚，灰色代表中庸和諧。當日香港特首李家超及夫人也是以藍色為共鳴搭配，作為迎接習主席伉儷的著裝。

 

　　到7月1號典禮上，國家領導人、香港特首及大部分官員都改穿以紅色為主的共鳴色。習主席夫人的酒紅色長衫華服，加了西式風格的幼腰帶，又是別有一番風格和韻味。

 

（圖源：由作者提供／網上圖片）

 

　　慶典場合，穿上華服確實是最優美又最彰顯風格文化的選配，所以這次典禮上也見到醫管局局長盧寵茂，是台上所有新任班子男士官員中，唯一一位男士穿上中山裝，以他的高及fit爆身形，確實將傳統的中山裝演繹出一份時尚型格不失穩重的風釆！

 

（圖源：由作者提供／網上圖片）

（圖源：由作者提供／網上圖片）

 

　　另一位眼前一亮的就是新任行政會議召集人葉劉淑儀女士，她的中式小立領配修腰西式剪裁粉紅色短外套褸，配香檳珍珠白H-line及膝裙，色彩配搭優美和諧、典雅大方及幹練集於一身！如果有最佳衣著獎，這一票她肯定是大熱了！

 

（圖源：由作者提供／網上圖片）

 

　　再來看看教育局局長蔡若蓮女士，深色花紋圖案長衫配白色短外套，充滿中西合璧的兼容風釆！優雅溫婉，極像她的性格。

 

　　衣冠文物就是文化的展現載體之一。希望將來在隆重慶典場合，可以見到更多香港官員都選對穿上現代華服，展現現代華服新時尚，以身示現中國經典文化的魅力。

 

參考：慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮 （2022-07-01）

 

 

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