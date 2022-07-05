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05/07/2022

北京多元畫家新疆來港40年：沈平以鋼筆畫答謝香港

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　　年屆75的沈平，從上海走到新疆，越過千山萬水，歷盡春風秋雨，原本他只把香港當作人生過境之站，卻一留便40年。

 

由12位藝術家及創意單位策劃一系列展示和藝術活動的「貳零貳貳同學會」，沈老師是其中之一。（黃建輝攝）

沈平，祖籍安徽。香港著名水彩畫、水墨畫及油畫家。1974年入讀浙江美術學院連環畫進修班，於1980年來港至今。除了水彩、水墨和油畫，他也擅長素描、速寫及鋼筆畫，作品多次入選全國美術作品展覽、北京國際雙年展及香港當代藝術雙年展，及獲中國美術館、香港藝術館、香港文化博物館、香港大學美術館等機構及私人收藏。（黃建輝攝）

 

　　「多謝香港，它給我很多，容納我，讓我可在這裏安心立命。」由當日愛看連環圖集的小伙子蛻變成集各家藝術大成的多元畫家，今年他更出版一本名叫《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，是他為所愛的香港作回禮。

 

　　生於1947年的北平（北京舊稱之一），沈父為他取名「平」，其人生路卻踏過不少平交道。沈平成長於上海，正是他偶像「神童畫家」華三川（1930-2004）出生地；15歲時應國家號召加入「支邊青年」兵團俱樂部擔任美術員，開展「不佔群眾一分田，戈壁灘上建花園」的新疆生活；17年後，原打算移民美國，因路經香港時在友人家一席話，決定在此福地生根，生活至今已40年。

 

18歲的沈平跟隨支邊青年兵團到新疆，見識烏魯木齊的美景，也要到邊疆幫忙開發。（被訪者提供圖片）

 

上海連環圖之啟蒙

 

　　沈老師的大半生，與畫畫有着千「線」萬縷縱橫交錯的關係，回帶重塑當日的啟蒙者，他說是童年時經常看的連環圖集。「當時好流行，兩三毫子一本。對華三川作品特別著迷，不像現在可在網上找資料，得靠自己摸索，課餘時常臨摹他作品，就這樣為鋼筆畫打下基礎。」

 

在中國國家博物館舉行「筆墨丹青繪灣區—慶祝香港回歸祖國25週年美術作品展」，沈老師的《金色的港灣》是其中之一幅作品。「作為香港畫家，我有義務描繪香港的今天、明天，甚至昨天。」（被訪者提供圖片）

 

　　對於沈老師，他的藝術生命首個黃金時期，由人生的第二次移居-到新疆住了17年說起，他加入兵團成為10萬「支邊青年」之一。和平解放後，全部兵團都留守在新疆建設邊疆。「上級指示不能同老百姓爭水爭田，我們得靠自力更生開荒。我不後悔去新疆，起初我隸屬後勤部，及後調到政治部，被安排在文化部的俱樂部當美術員。當年畫了很多，甚麼類型都有，如放電影前的幻燈片、每天工作寫的標語和宣傳畫等，但多得這段時期給我的鍛練，使我甚麼都能夠應付。」

 

　　是以，無論年畫、宣傳畫、版畫、水墨畫和素描等，毋須神來之筆也能手到拿來，也因俱樂部工作量繁多，他甚少作勞動的機會，但在大時代下，得面對突如其來的轉變-替東北珍寶島戰役畫宣傳畫。

 

　　「很記得有一晚終得到勞動機會，早上上級還教我如何割麥田，當晚卻有架吉普車駛來，幹部敲我窗說：『你快要回去畫宣傳畫！』當時好危急，連兒子也要即時送返上海。」原來，因中蘇突然打起仗來，他得回去俱樂部負責宣傳任務。「為振奮士氣，聯結軍隊，畫了很多插圖，也把在戰役中壯烈犧牲的將士故事，以連環圖方式傳遞出去……」

 

　　在新疆烏魯木齊居住了十多年，少不免經歷讓人難以忘懷的文化大革命，後來他去到浙江美術學院繼續修讀美術。如筆墨畫，重於有無起止之迹；如中國畫線條的根本，是講求平、圓、留、重。線要有頓挫輕重之分，卻在「平」的基礎上求變化。也許歲月靜好，心境平靜才是沈老師真正追求的人生目標。

 

著名物理學家楊振寧教授是沈平的堂舅，楊到上海探望母親（沈的外婆）時，會順道探沈平。（被訪者提供圖片）

 

香港包容重才多元之城

 

　　1980年，他打算移民到美國，跟內子買了兩張7,000元機票飛往美國，他笑言自己的故事「已完」，卻因路經香港時而起了莫大變化。「護照也拿了，領使館已給我簽證，路過香港時有位舊同學招待住上幾晚，朋友問我懂英文嗎？去美國後可做甚麼？我支吾以對。去讀書，我年紀不許可；又不諳英語，找工作又好像困難。他叫我不如留港，這裏容易搵工，於是決定留低，好快找到一間出版社當編輯。」

 

　　為能盡快適應香港生活節奏，開始了當上報紙的漫畫專欄的畫家生涯，他說原因有三：要賺錢養活一家，稿費二、三十元一張，報紙種類繁多，他可用不同筆名投稿，收入尚算不俗。初到香港，他習慣每天買拍拖報（其時報販以較便宜價錢把兩份不同報紙綑綁銷售），可找題材也可知道甚麼事物正流行。雖報紙是文字，把它唸出來可練習廣東話。

 

　　「而香港是重才之地，在沒人穿針引線下，我寫信自薦給港大，他們看過我的作品，就決定聘請我做導師。」後來因學生引薦，得到馬會之邀開班教畫畫，港星葉童和任達華也曾是他門生。

 

　　於他，香港是一處非常寬厚的地方，近年他主力繪畫香港城市一隅，無非以筆墨還愛這片土地。「有時回顧自己，我的畫種屬於多元，我畫國畫、水墨畫、水彩畫、油畫，很多不同門類，而鋼筆畫是我較另類的風格，其實剛好對應着香港這個多元城市，新大廈與古老建築都可以一樣共融。」

 

　　也許命帶驛馬的人均視「出門遠行」如等閒，在這幾年「留/離」的氣氛下，沈平卻沒加入近年的移民大軍。「移民好，留低也好，這幾年大家都有一個共同情緒和願望，是更熱愛香港。像我，我是不會走的，在這裏度過40年好日子，親眼見證港英政府統治下的香港，一路到回歸直到現在。香港有很多好的地方，如文明和道德觀念，在硬件和軟件上都支援中國，就連畫畫這門藝術也替中國開了道大門。」

 

　　70是隨心所欲之年，而活了差不多四分三世紀的沈平，對人生還覺得有甚麼遺漏？「坦白說，我的餘生不會太多，因生命有限。自覺好幸運，生活費夠用，已好滿足。我沒遺憾，現在的我最想去上海探阿媽，疫情關係未能……」只願歲月靜好，現世安穩就好了。

 

鐵漢柔情回禮之作

 

　　etnet藉着香港回歸25周年及經濟通（香港經濟日報集團成員）成立28周年之際，將沈平老師過往近百幅鋼筆畫作輯錄結集，並加插從未對外發表的全新作品，出版《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》。

 

每本畫冊售價港幣268元，每售出一本，經濟通會捐出港幣20元予「鄰舍輔導會」，以回饋基層長者，為畫冊更添意義！（被訪者提供圖片）

 

　　如西九文化區M+博物館董事局主席陳智思在畫冊序言所說：「沈平先生的鋼筆畫作承載着滿滿的香港情懷，他筆下剛勁又細膩的線條化作一幅幅生動又活潑的城市速寫，無論是建築、街角、人物又或是風景，翻開每一頁都訴說着舊日的香港故事。」另外，前香港歷史博物館總館長丁新豹，以及前香港藝術館總館長鄧海超等專家亦為畫冊撰寫序言。

 

只能從畫作中回味昔日珍寶海鮮舫的面貌。（被訪者提供圖片）

 

　　為隆重其事，特設期間限定展覽，展出沈平老師26幅鋼筆及水彩畫作，歡迎大眾前往參觀。

 

形容中國書法，大多以鐵劃銀鈎表達運筆的力度，沈平以「鐵漢柔情」詮釋自己的鋼筆畫風格。（黃建輝攝）

 

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

查詢網站：http://shenping.etnet.com.hk

 

作者、責任編輯：黃鑑江

 

轉載自: 香港經濟日報

 

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