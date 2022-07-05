傳統醫療將智能化！科技如何改革醫療行業？如何做到發展智慧城市同時顧及弱勢群體？

智能醫療行業發展前景如何？伴隨社會快速發展，傳統醫療行業面臨轉型。作為備受關注的民生領域，近年來在老齡化趨勢下醫療需求與日俱增。智能醫療是通過打造健康檔案區域醫療信息平台，利用最先進的物聯網技術，實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動，逐步達到信息化。在不久的將來醫療行業將融入更多人工智慧、傳感技術等高科技，使醫療服務走向真正意義的智能化，推動醫療事業的繁榮發展。在全球新醫改的大背景下，智能醫療正在走進尋常大眾的生活。

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公共衛生信息化和醫療健康大數據的迅速發展，人工智能技術的應用愈來愈受青睞，成為醫療健康行業創新發展的新驅動力之一。未來5至10年，智能醫療將重點圍繞患者智慧服務、院內院間患者信息互聯互通共享、醫療大數據挖掘、醫療全流程閉環管理、移動醫療、家庭健康、新基建賦能醫聯體、重點專科信息化、醫學信息安全等10大領域進行重點建設和持續完善。

在新醫改的大背景下，智能醫療正在走進尋常百姓的生活。智能醫療是通過打造健康檔案區域醫療信息平台，利用最先進的物聯網技術，實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動，逐步達到信息化。

以「互聯網+醫療健康」服務為重心，以提升基層服務能力、理順雙向轉診流程為重點，加快區域醫聯體健康信息平台、基層人工智能輔助診斷系統建設，引導優質醫療資源有效下沉，進一步破解基層人力資源短缺、技術水平有限等「短板」等問題，方便居民獲取連續醫療服務和免費基本公共衛生服務，促進基本醫療衛生服務體系高質量發展。

智慧城市確是全球發展趨勢，城市的智能化、數碼化也能有效改善市民生活質素、提高效率，在推行數碼化、智能化轉型過程中，亦要兼顧考慮社會上許多不會使用這些數碼科技、或者無能力購買科技設備的弱勢群體，給予他們協助或一定過渡期，以幫助其順利適應城市的智能化、數碼化。

智能數碼時代的弱勢群體大部分是長者或身心有殘障的人士，他們因年齡較大，很難接受使用諸如網上預約、電子支付等新興技術，本港老齡人口龐大，這部分群體絕不佔少數。因此，引入、鼓勵市民使用新興智能科技的同時，亦須為這些技術弱勢群體繼續保留部分原有服務通道和方式，如港中旅辦證全面實行網上預約，但入境處開放更換智能身份證App預約填表服務時，也提供現場預約填表。同時，智能數碼時代的弱勢群體亦包括一些低收入基層，他們因無能力購置智能手機、電腦或數碼電視機等新興科技設備，自然也不能使用、享受數碼科技服務，港府在推動智慧城市建設過程中須為他們提供一定協助。如早前政府表示在全面終止模擬電視服務前，將會向關愛基金申請撥款，資助逾16萬仍收看模擬電視的基層家庭或長者更換數碼電視機或加裝機頂盒，如此既不拖延智慧數碼城市發展的進程，也能幫助這些弱勢群體使用、享受智慧城市發展帶來的便利與高效。

除身體疾病，現代人同樣關注心靈健康。初創Hollo運用人工智能及機器學習等技術，分析用家面部表情及社交情感等，能及早發現用家潛在情緒問題，助其自我檢查及尋求協助。

數碼港社群初創ACE VR利用VR技術，開發出新型的白內障檢測方法，更有效發現早期患者，及早治療。在診治方面，特別是疫情下遙距診治的需求大增，數碼港亦有社群初創開發遙距問診平台，如FindDoc提供視像問診服務，完成問診後更可選擇送藥上門或自取，減少病人舟車勞頓。而針對康復階段，Zunosaki開發價格相宜的復康機械手，協助中風患者在家中進行復康訓練，把握康復黃金期，同時紓緩本港物理治療師短缺的問題。

在智能化、數碼化時代，並非每一位市民都有能力和條件去掌握、使用這些新興技術，本港在快速發展智慧城市之時，亦不能忽視數碼技術鴻溝的存在，做好平衡兼顧，才能避免這些弱勢群體淪為建設數碼智慧城市的棄兒和犧牲品。