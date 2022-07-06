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06/07/2022

建首置盤「蝕本」量力而為 料2024年起缺資逾$150億 市建局研借貸或發債

#市建局 #周松崗 #重建 #房屋政策
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　　【晴報專訊】市建局近年主打「小區重建」，截至今年3月財政儲備增至270億元，未來5年將推展10個新項目，連同已展開但未收購項目，總成本達1,200億元，料2024年起資金缺口逾150億元，正研究借貸或發債融資，評估可借貸逾400億元。

 

（資料圖片）

 

　　對於會否增建首置盤，市建局稱局方非負責執行房屋政策，亦非土地供應的機構，形容建資助屋會「蝕本」，認為要量力而為。

 

　　去年為市建局「收成期」，截至今年3月底，財政儲備增至270億元，未來5年將推展10個新重建項目，包括油旺部分難度高，如涉較多規劃，須封馬路、改變後巷用途等項目，料可提供逾1.34萬伙，連同已開展但未收購項目，預料2024年後資金缺口逾150億元，去年已就融資安排作研究。

 

周松崗：市建局非負責執行房策

 

市建局行政總監韋志成（右）指，未來5年推展10個新項目，總成本達1,200億元。

 

　　市建局行政總監韋志成指，如有新項目加入，缺口將愈大，是時候作準備，局方現有約500多億元資產，據評估可借貸400多億元。市建局主席周松崗稱，企業有資金缺口是「正常事」，不會害怕借錢，首要用盡可借貸的限度，「相信（借貸能力）不止150億元」。韋說，5年前市建局及私人發展商在九龍區的重建份額為4比6，現為6比4，形容是不健康發展，強調不能單靠市建局處理舊區老化問題，以佐敦「八文樓」及油旺更新計劃為例，收購成本分別高達500億元及1萬億元，要長時間累積資金，認為需市場力量，會與政府商討制定指引，將「地積比轉移」等規劃工具，交市場參考。

 

　　市建局的首置上車盤煥然懿居2期，明年下半年提供約260伙，大坑西新邨2,000伙首置盤則於2026年預售，對於會否增建首置盤及參建公屋，周說，局方並非負責執行房屋政策，他舉例指目前舊樓收購價每呎約1.8萬至2萬元，連同清拆、平整等成本，每呎達2.5萬至2.6萬元，若以首置盤出售，每呎僅售1.2萬至1.3萬元，「蝕成萬蚊」難自負盈虧，認為要量力而為。

 

　　韋亦稱，局方不是土地供應機構，重建並非增加新土地，受影響居民需另覓單位，認為間接貢獻是透過規劃「起多啲」，又指政府有明確分工，局方不會興建公屋。

 

　　特首李家超昨出席行會前亦稱，已成立兩個工作小組，其中一個以行動為目標，針對公營房屋，將100日內交報告，另一個負責統籌，加快生地變熟地的流程，料可解決部分問題。

 

 

下一頁：裕民坊試行「浮動規劃」 延至2031年落成

 

轉載自: 晴報

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