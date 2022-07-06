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06/07/2022

港姐20強 邢慧敏成大熱 爆炸頭徐麟變髮成功曬自信

#2022香港小姐競選 #邢慧敏 #徐麟
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　　【晴報專訊】《2022香港小姐競選》20位候選佳麗昨日正式會見傳媒，最多網民談論的1號「女版曾比特」徐麟成功由爆炸頭變成亮麗短髮，相當有星味。至於4號許子萱、13號邢慧敏及14號「翻版孫藝珍」梁超怡有樣有身材，迅即成大熱門。

 

20佳麗昨日正式會見傳媒，今屆更有不少高材生。

 

　　20位佳麗昨日穿上連身裙見傳媒，當中最年輕為19歲的6號林泳怡，年紀最大為27歲，分別是8號林鈺洧、13號邢慧敏、17號張靜婷及18號何詩琪。今年為港姐50周年，因此9月25日的決賽將移師到紅館舉行；至於原定今屆往日本拍攝外景，但因有太多未知因素，大會決定取消，改為留港以staycation形式拍攝。

 

許子萱想做麥明詩2.0

 

「女版曾比特」徐麟搣甩爆炸頭，增添女人味。

 

　　1號徐麟面試時以爆炸頭出位，但昨日所見已成功變髮，她說：「新髮型好啱我。（之前爆炸頭帶來好運？）少少啦，希望留意我其他地方，其他方面都好有自信。（抽到1號好幸運？）都有少少緊張，1號代表好大責任，希望表現符合呢個號碼。」提及其爆炸頭備受關注，她說︰「我都好興奮，希望之後都關注我嘅新髮型，我會嘗試唔同髮型。」報稱博士生的她透露在港兩年多，平日多以英文溝通，現時已學廣東話三個月。

 

（左起）梁超怡、邢慧敏及「星二代」林鈺洧是今屆熱門之選。

許子萱先後獲劍橋及牛津取錄，絕對是港姐學霸。

張靜婷（左）否認整容，大方表示可找醫生驗明正身。

 

　　大熱之一的13號邢慧敏，笑言視14號梁超怡為勁敵：「佢好靚女，不過我都有高度優勢，加上做慣模特兒有鏡頭觸覺。」高材生4號許子萱透露，她同時獲劍橋大學及牛津大學取錄，修讀工商管理碩士課程，但她表示若成功當選，會延遲入學。想超越出名高學歷的麥明詩？許子萱說︰「我都想青出於藍，希望好似師姐咁優秀。」她在簡介中提及曾出自傳，她解釋：「我喺內地出自傳，主要寫喺美國華爾街投資銀行工作嘅經歷，畀讀金融嘅朋友有所啟發。」另外，17號張靜婷被網民質疑整容，她否認說：「可以搵醫生驗，我個鼻係真，但聽到都幾開心，即係話其他人整完容先有我咁嘅樣。」

 

轉載自: 晴報

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