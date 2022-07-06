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06/07/2022

蝕讓多，代表超高價仲多

#樓市 #買樓 #蝕讓 #增值稅 #遺產稅 #BNO
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　回歸日見到一個一向唔睇好香港老友，佢話剛剛以超市價買了一個單位，我話有冇搞錯，現在報紙日日都有報道話有單位蝕讓，點解要用超市價買樓，老友話數字是不會呃人，雖然報道話有大量蝕讓，但星期四中原指數反而升了超過0.5％，除非中原指數做假，否則代表有大量超市價成交沒有報道，所以，可以睇新聞但不能盡信。

 

　　我問既然老友唔睇好香港，點解仲要在香港買樓，老友話，佢一向都睇好香港，亦一直有買樓，但原來很蠢，那些打算賣樓移民的業主會話，既然睇好香港，應該出高價買他們的物業，否則就是壓價。老友於是改變策略，公開表示唔睇好香港，與那些即將離港的業主夾咀型，壓價都可以理直氣壯，不過，那些賣樓移民業主並不是儍的，他們雖然唔睇好香港，但要價是很進取，仲鐵價不二，所以，最近買的物業比市價略高，主要是因為質素不錯。

 

（iStock）

 

　　至於點解有咁多蝕讓，其實是與用BNO去英國有關，去年用BNO去英國的人，大多數不是業主，而且走得很匆忙，今年去的有部分是有物業，他們發覺，用BNO去英國，即使要等5+1才可以成為英國人，但抵埗當日，已經成為賦稅居民，香港以及在世界各地所擁有的資產，都要繳付40％增值稅，並不是由抵埗當日計算，而是由買入物業當日計算，假設物業是在20年前買入，如果不在抵埗前賣走，是要付賺價40％作為稅金，不少業主低市價賣樓的心態是益香港人好過益英國政府，我覺得心態唔好，既然用BNO移民，就要效忠英國政府。

 

　　至於點解有蝕讓，因為在到埗前唔賣樓，十年八載之後才賣，到時可能發覺，這十年收埋啲租都未夠交稅，如果有三長兩短仲大鑊，後人不但要交增值稅，仲要交遺產稅。

 

 

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