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07/07/2022

自嘲年過30母愛氾濫 何珮瑜心急脫單盼早日生B

#何珮瑜
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　　現年33歲的何珮瑜（Jeana）在本月21日上映的新片《神探大戰》中，首度與影帝劉青雲合作，令她大開眼界。近年銳意進軍影壇的Jeana，在內地網大（網絡大電影）升呢做女主角，發展不俗；但事業有成的她大呻感情生活「dry爆」，流露一顆恨嫁的心，「等真命天子都等咗30幾年，加上好多朋友都做咗媽媽，我過咗30歲後更加想生B！」

 

Jeana坦言過去兩年穿梭中港兩地經常隔離，令她思考人生。

 

　　何珮瑜在懸疑片《神探大戰》中飾演劉青雲女兒，她為了角色更犧牲一頭長髮，「開拍前我的起心肝剪髮，戲中造型、動作都比較男性化，廿幾年都未試過學男人咁樣行路。」首度與青雲合作，Jeana有極深體會，「我哋拍咗兩、三個月，非常佩服青雲，就算拍攝中途要等五、六個鐘，佢都係沉思；平時未埋位，佢好專心唔會玩電話，拍咗咁耐都唔知佢用邊款電話。」

 

《神探大戰》中的Jeana形象男性化，有不少追逐及動作場面。

 

(口靚)模歲月當人生經驗

 

Jeana見識影帝劉青雲的專業態度，有幸在對方身上偷師。（IG圖片）

 

　　與影帝青雲演對手戲，她表示大開眼界：「佢感染力好強，有場戲佢用德文鬧我，佢把聲、眼神都成功帶我入戲。」Jeana指青雲應付每個鏡頭，會預先準備十多種不同反應，再跟導演商討用哪個版本拍攝，令身為後輩的她大感慚愧。她又自言入戲太深，曾經崩潰大哭，「煞科後隔咗一排，有次揸車時無啦啦聽到一首歌，我就喊住做番片中一場戲，上晒腦咁。」提到她在另一部電影《風再起時》演梁朝偉妻子，今次則與青雲扮父女，Jeana先後與兩大影帝拍檔，她深感榮幸，「我同偉仔喺18年拍，之後就同青雲，佢哋當然各有魅力，好難去比較。」

 

　　Jeana近年大多拍攝警匪片或愛情戲，原來她最希望演《盲山》這類被拐帶的悲情故事。「呢類故仔通常故事性強，自己平時都係拍愛情片、警匪片，如果可以扮村姑，演被拐帶嘅慘情戲，就算零片酬都無問題。」入行近12年的Jeana，四年前簽約英皇電影強攻影圈，回帶早年的 (口靚)模歲月，她感觸良多：「確實係寶貴經驗，每個20幾歲小妹妹都係咁，當時一張白紙，以前曾經想快啲脫離（ (口靚)模）呢個形象，後來年紀大咗就覺得無所謂，始終都係自己嘅歷史。」提到在內地網大（網絡大電影）《黃金72小時》升呢做女主角，更與「Laughing哥」謝天華合作，可覺得終於吐氣揚眉？她認為只是做好自己，「未有太大感覺，好多事情都要學識放下。」會否考慮再行性感路線？她即自嘲︰「依家啲妹妹好靚，無人會搵我性感喇，我都30幾歲！」

 

近年信佛的Jeana心境平和，凡事順其自然。

 

為見親人移居內地

 

剛出道的Jeana經常以性感形象示人。（資料圖片）

 

　　近年積極在內地發展的Jeana，表示將安排父母移居內地，爭取與身在河北的祖母更多相處時光，「經過呢兩年新冠疫情，更覺得世事無常，我希望留喺上海，邊度有工作就去邊度。」過往曾與張栢芝胞弟張柏文、《踏血尋梅》導演翁子光拍拖的Jeana，多段戀情都未能開花結果，現時已成「黃金盛女」，她坦言著緊人生大事：「我都等咗30幾年，希望快啲出現真命天子，可惜嗰個人仲未出現。」她指身邊姊妹紛紛「升呢」做人母，「以前29歲時都未急，但依家過咗30歲，我更希望生BB，可以話母愛氾濫！」長期身在內地的Jeana，笑言不介意遠距離戀愛，但篤信佛學的她亦看得開，「依家隨遇而安，因為疫情下好多嘢難控制，最希望平衡事業同家庭。」

 

轉載自: 晴報

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