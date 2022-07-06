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06/07/2022

5G人才需求急增！3香港「見習人員計劃」加名額！還有咩招數吸才？

#見習行政人員計劃 #數碼轉型 #電訊業 #人才管理 #管理 #5G #人才庫
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　　要充實企業人才庫，除了留住現有員工，拓展招聘渠道外，善用實習及訓練生計劃亦是明智之舉，和記電訊香港旗下3香港的見習行政人員計劃進入第3年，今年更增加見習專業人員名額，為電訊業數碼轉型加強實力。

 

和記電訊香港執行董事及行政總裁古星輝指，從新同事身上學到不少新知識。（彭振濠攝）

 

　　和記電訊香港執行董事及行政總裁古星輝表示，兩年前首次推出見習行政人員計劃。當年正是5G推出，公司除了投資網絡基建，亦希望投資人才，引入更多創意，並常與本港各大專院校合作。古星輝指，每年都有超過30人參加計劃，首年參與計劃的人才亦已加入公司不同部門工作，甚至負責帶領後輩。

 

數碼轉型 增見習專業人員名額

 

　　計劃進入第3年，古星輝與同事商議後，發現以往兩屆忽略招聘工程人員，包括網絡技術及服務方案銷售方面的人才，故今年將相關職位加入見習專業人員計劃，希望全面地培育管理、工程及企業市場的專才，應對急增的5G人才需求。

 

電訊行業近年數碼轉型，對技術人才需求殷切。（受訪者提供圖片）

 

　　談到招聘人才配合發展，今年招募情況不錯，而專業人才方面亦有工程人才加入。他強調，公司策略以專業技術人才為基礎，定位成為數碼服務供應商，並非單是電話銷售。所以人才招募亦能配合服務轉型，他認為，公司各部門同事亦需要有技術基礎。

 

　　業務策略轉型與人才息息相關，古星輝解釋，雖然以往亦有面向商業市場的服務，但現時的服務更深化，銷售人員要對不同行業有一定認知，甚至要建立一個生態環境，幫助客戶解決營運問題等，因此需要引入新同事、新思維。不過，古星輝亦強調，電訊業仍有不少舊有系統要兼顧，所以新加入人才，就要與舊有同事合作，才有火花。

 

科技推陳出新 員工需願學習

 

　　談到人才荒，古星輝指留意近年編程人才缺乏，主要是各行業都在數碼轉型，即使每年都有畢業生，但仍然求過於供。所以，該公司焦點之一是留住現有人才，包括推出獎勵計劃，利用勳章制度，若員工透過不同途徑如進修提升自己，會得到勳章，勳章亦會加入績效評核內，以判斷員工表現，從而鼓勵員工自我提升。

 

　　對於新入職員工，古星輝表示，會優先考慮擁有特別技術的人才。但他強調，員工首要是願意學習，因為科技不斷推陳，慢下來就會變得守舊。

 

 

 

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