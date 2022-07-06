  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/07/2022

鄭中基爆笑演繹！祈禱啟動影印機？「go through」文件變「高呼」？乜係薄荷味的芒果味雪糕？令人笑爆嘴的「返工之匪夷所思」4件事

#打工仔 #匪夷所思系列 #鄭中基 #Youtube #闔家辣 #職場 #機動電視台RTV
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　恭喜！恭喜！由鄭中基、梁詠琪、Edan呂爵安主演，吳君如擔任監製兼演出的電影《闔家辣》票房成績好理想！一連三日的優先場錄得115萬票房佳績，看走勢絕對會繼續上升，絕對是疫市奇葩！提起《闔家辣》，大多數人都會把焦點放在首次擔正做電影男主角的MIRROR成員Edan身上，但主角之一、飾演Edan爸爸的鄭中基，其表現亦值得留意！鄭中基的「笑匠」形象向來深入民心，近年更開設了YouTube頻道《機動電視台RTV》分享日常生活兼放笑彈，其中以《匪夷所思》系列最受歡迎，事關鄭中基總能搞笑地讀出甚至演繹網民的投稿！在剛剛最新上傳的兩集《返工之匪夷所思》，便大談打工仔在職場上遇到的種種匪夷所思事件！即睇編輯精選、鄭中基爆笑演繹的「返工之匪夷所思」4件事！

 

【鄭中基爆笑演繹「返工之匪夷所思」】1. 邊種口味雪糕最似薄荷味？

 

　　雞有雞味，魚有魚味，是常理。芒果味雪糕可以有薄荷味嗎？鄭中基在《返工之匪夷所思》中分享，有網民之前在一間連鎖西餐廳工作，負責做水吧和「潷雪糕」，竟然遇到一個客人問他：「雲呢拿、朱古力、芒果、開心果，邊款雪糕的味道最似薄荷味？」What？我聽了甚麼？

 

（截圖自《機動電視台RTV》）

（截圖自《機動電視台RTV》）

 

【鄭中基爆笑演繹「返工之匪夷所思」】2. 別讓「豬隊友」找合約！

 

　　有網民投稿，指有同事／朋友和老闆去深圳見客簽約，沒想到去到深圳才發現無帶合約和相關文件，於是急忙趕回公司取回……令人感到匪夷所思的事要發生了！這位同事／朋友在老闆房的沙發底下找回合約後，便馬上趕去深圳跟老闆報告：「老細，份合約跌咗喺你間房嘅沙發底下！」果然不怕神一樣的對手，最怕豬一般的隊友！

 

（截圖自《機動電視台RTV》）

（截圖自《機動電視台RTV》）

 

【鄭中基爆笑演繹「返工之匪夷所思」】祈禱能啟動影印機？

 

　　這個分享的爆笑程度絕對滿分！「工程人」不懂用影印機其實並不奇怪，但奇怪在，為甚麼故事中的主角會以為「用一個祈禱的姿勢對著影印機5分鐘，再按掣，就可以影印文件」？編者認為，問題一定出在那個教他「你諗下你想點印，跟住撳掣」的隔離team同事！好好地講解影印機的用法不可以嗎？

 

（截圖自《機動電視台RTV》）

（截圖自《機動電視台RTV》）

 

【鄭中基爆笑演繹「返工之匪夷所思」】

 

　　「go through」文件變「高呼」，明明已經是一個玩爛了的趣聞！沒想到仍然會有人中招！這真的令人感到匪夷所思！

 

（截圖自《機動電視台RTV》）

（截圖自《機動電視台RTV》）

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #匪夷所思系列 #鄭中基 #Youtube #闔家辣 #職場 #機動電視台RTV

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk