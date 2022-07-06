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06/07/2022

股份「解禁」的殺傷力

#理財 #商湯 #禁售期
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，去年底，有隻科技股招股時新聞多多。事隔半年，該股票又成為新聞主角，她就是人工智能（Artificial Intelligence，AI）第一股的商湯科技（00020-W，下稱商湯）。

 

　　去年底，當商湯公開招股後，美國政府突然將她列入制裁名單。為保障投資者利益，商湯一度暫緩上市計劃。最後，美資的幾名基石投資者退出，換入有國家隊背景的徐匯資本、國泰君安，以及香港科技園創投基金等，認購金額由4.5億美元（約35.1億港元）加碼至5.12億美元。

 

　　商湯終於以3.85元的招股完成整個上市程序。上市初期，商湯的股價表現不俗，最高曾經升至9.7元高位，當然，這只是曇花一現，但大部分時候，她都企於6元之上。雖然4月份之後一度轉弱，跌落4.5元左右，但其後又收復失地。

 

　　到了6月29日，股價仍收於5.88元，但一日之後，即6月30日，股價突然暴瀉，一度大跌五成，最後收報3.13元，仍跌四成七。但假期回來之後，商湯仍未止瀉。昨日才有點反彈，但今日（7月6日）又再回落，截稿時報2.68元，大約再跌2%。

 

(iStock)

 

　　我的姊妹Lucy在七一長假期時已經向我哭股喪，因為她很看好人工智能，也知道商湯會涉足元宇宙，眼見她的股價在上市後頗硬淨，所以在5元左右買了不少。雖然我有勸過她，這隻股票仍未賺錢，在市況疲弱，兼內地仍然在規管科技公司的時候，還是忍耐一下，但她仍然認為，5元水平已經很吸引。

 

　　「早知我沽了商湯，現在已經損失近一半，為甚麼今次禁售期一結束，就會招來這麼龐大的沽壓？過去有沒有出現過這麼慘烈的場面？」Lucy一見到我就猛呻。

 

　　「明白妳的心情，說實在，我也未見過這種情況。印象中，商湯應該是禁售期結束後遇到最大沽壓的一隻股票。」

 

　　「應該是那些早年入股的創投基金沽貨吧！但為甚麼會沽得這麼狠？會不會有些都要蝕錢？」Lucy嘆著氣地問我。

 

　　「我也不知道為甚麼會他們會沽得這麼厲害。據我在招股書中看到的資料，商湯自成立後，已安排過12輪融資，引入大批創投基金。早期入股的創投，她們的入股價很低，即使商湯現價較禁售期前跌近一半，且跌穿招股價，但她們應該仍然有很多『水位』。但2020年7月，即最後一輪才加入的創投，由於她們的入股價介乎2.77-3.21港元之間，如果還未沽貨，他們也要蝕錢呢！」

 

　　「如果他們也要蝕錢，即是比我更慘，因為她們持有的時間比我長。」

 

　　「是的，但那些臨時接貨的基石投資者也慘，雖然她們用招股價入股，水位比妳低，但她們的金額大，現在都蝕了三成呢！」

 

　　「我同意，她們也很慘，但她們的實力比我強，絕對冇問題！妳建議我現在應該怎算好？」

 

　　「我知妳是看好商湯的前景，今次事件也跟公司業務沒有關係（部分管理層更主動延長自己持股的禁售期半年），只是有部分股東想賺錢離場，所以才大手沽貨。因此，如果妳的資金不是等著用，最好還是耐心地持有。」

 

　　「但應該溝淡嗎？」

 

　　「還是不要輕舉妄動，因為沽壓仍未解除，有不少創投的成本價還很低，再低點沽貨都仍然大賺，我勸妳還是再觀望一下，又或者，等她轉虧為盈才考慮吧！」

 

　　「等她賺錢？可能還要等一兩年，甚至更長呢！我很後悔有錢賺的時候沒有沽呢！」

 

　　「明白妳的心情，投資有時是要有無比的耐性，就當這次是一次磨鍊吧！」

 

　　「但代價很大呢！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.a

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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