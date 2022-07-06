06/07/2022
夏天特飲｜DIY酸甜「香茅檸檬薏米水」！清熱去濕，解暑止渴，雪凍飲更爽！
夏天已到，天氣又濕又熱，總是想煲些湯水幫助消腫袪濕、排毒及解暑。今次韋太就教大家DIY簡易夏天特飲——香茅檸檬薏米水。一般人可能只會煲檸檬薏米水，其實加入香茅有助身體排毒利尿、抗菌助消化，維持腸胃健康，還有助降血脂和高膽固醇。炎熱的暑假開始，大家試下DIY來清熱解暑去濕啦 ！
香茅檸檬薏米水
分量︰ 5-6杯
烹煮時間︰ 45分鐘
材料︰
生薏米 150克 （4兩）
熟薏米 38 克 （1兩）
檸檬 2個
香茅 2枝
冰糖 200 克
清水 2000 毫升
做法︰
1. 生薏米清洗，用清水浸3-4 小時，熟薏米略沖洗。
2. 用菜刀拍扁香茅尾段。
3. 檸檬清洗，切薄片，去核。
4. 鍋內注入清水煲滾，下生、熟薏米及香茅煮至大滾，轉中火煲45分鐘。
5. 煲至最後15分鐘時，下冰糖及檸檬，檸檬用筷子篤爛，較容易出味。
6. 完成前5分鐘，最好先試味，如果檸檬太酸，此時可以再加入適量冰糖或熱水。
小貼士︰
1. 下檸檬片落鍋前，記得檢查是否已去核，否則，吃薏米時會連核一起吃掉。
2. 平日煲湯較常用生薏米，生薏米較重身，可買1斤放在家中備用。熟薏米較少用及輕身，買1兩煲1次都足夠。如果只想試煲一次，可以到中藥店買1兩熟薏米及4兩 （150克） 生薏米。
3. 香茅分量可隨個人喜好增加至4-6枝。
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