  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
我家私房菜
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

06/07/2022

夏天特飲｜DIY酸甜「香茅檸檬薏米水」！清熱去濕，解暑止渴，雪凍飲更爽！

#識食 #食譜 #夏天 #DIY #清熱去濕 #解暑飲品 #夏天特飲 #香茅檸檬薏米水
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　夏天已到，天氣又濕又熱，總是想煲些湯水幫助消腫袪濕、排毒及解暑。今次韋太就教大家DIY簡易夏天特飲——香茅檸檬薏米水。一般人可能只會煲檸檬薏米水，其實加入香茅有助身體排毒利尿、抗菌助消化，維持腸胃健康，還有助降血脂和高膽固醇。炎熱的暑假開始，大家試下DIY來清熱解暑去濕啦 ！

 

香茅檸檬薏米水

 

 

分量︰ 5-6杯

 

烹煮時間︰ 45分鐘

 

材料︰

 

 

生薏米   150克   （4兩）

熟薏米   38 克   （1兩）

檸檬      2個

香茅      2枝

冰糖     200 克

清水     2000 毫升

 

做法︰

 

　　1.    生薏米清洗，用清水浸3-4 小時，熟薏米略沖洗。

 

 

　　2.    用菜刀拍扁香茅尾段。

 

 

　　3.    檸檬清洗，切薄片，去核。

 

 

　　4.    鍋內注入清水煲滾，下生、熟薏米及香茅煮至大滾，轉中火煲45分鐘。

 

 

　　5.    煲至最後15分鐘時，下冰糖及檸檬，檸檬用筷子篤爛，較容易出味。

 

 

　　6.    完成前5分鐘，最好先試味，如果檸檬太酸，此時可以再加入適量冰糖或熱水。

 

小貼士︰

 

1.    下檸檬片落鍋前，記得檢查是否已去核，否則，吃薏米時會連核一起吃掉。

2.    平日煲湯較常用生薏米，生薏米較重身，可買1斤放在家中備用。熟薏米較少用及輕身，買1兩煲1次都足夠。如果只想試煲一次，可以到中藥店買1兩熟薏米及4兩 （150克） 生薏米。

3.    香茅分量可隨個人喜好增加至4-6枝。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多我家私房菜文章

你可能感興趣

#識食 #食譜 #夏天 #DIY #清熱去濕 #解暑飲品 #夏天特飲 #香茅檸檬薏米水

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk