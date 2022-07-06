香港書展2022｜一張門票去齊3大展覽！必買25本「城市書寫」特選書目！免費玩電競賽車＋睇競技疊杯精英賽！「零食世界」售逾千款人氣零食！

一年一度的香港書展又到了！今年書展不但繼續廣邀知名作家開講，更會同場舉辦第5屆「香港運動消閒博覽」和第2屆「零食世界」，預計吸引逾700家參展商參與！一張門票可以行晒三大展覽，盡享閱讀、消閒及選購零食的樂趣，實在令人期待！門票已公開發售！



由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第32屆「香港書展」，將於7月20日至26日舉行。今年書展的「年度主題」為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶．寫香港故事」點題，以香港發展軌跡為主軸，帶大家穿梭於不同作家的個人情懷，重新感受香港！要說今年書展的重點，一定是由文藝廊呈獻的「歷史文化．推薦作家」，介紹丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳（已故）、鄭寶鴻等5位歷史文化作家，同時展示其精選書目、絕版著作、手稿、珍貴藏品等！令人驚喜的是，他們更會親臨書展分享（葉中敏將會代表已故父親葉靈鳳出席）。



同樣由文藝廊籌辦的「城市書寫．特選書目」專區，則推介25本城市書寫的作品，包括《香港文學散步》、《也斯的香港》、《我城》、《胭脂扣》、《傾城之戀》、《烈佬傳》、《香港三部曲》等，讓大家從歷史建築、屋邨、生活習慣等多個角度，了解香港的大城小事！



文藝廊更設置「細味香港」和「城市築跡」兩大展覽，展出當代名家作品及珍藏！非常值得一看！



值得留意的是，今年書展將繼續帶來八大講座系列，包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」！



同場加映：「香港運動消閒博覽」及「零食世界」



行完書展，記得別錯過同期舉行的「香港運動消閒博覽」！「香港運動消閒博覽」將設有8大主題區，匯聚多款運動、消閒品牌產品及體驗，並設有多項免費試玩活動，其中「運動大本營」可以免費試玩電競賽車、棍網球、空中飛行模擬器、哥爾夫球模擬器等！



聽過競技疊杯運動嗎？未聽過就要留意！事關這是近年非常流行的運動項目之一！點玩？利用特殊設計的12個塑膠杯，依照順序，以最快速度完成指定組合的排列！好玩在勝負之間可以只差千份之一秒！展覽期間，更會有精英賽，有興趣不妨去看看！



黃蝦女設計工作室則首度發布與雲南米線品牌「譚仔三哥」聯乘的桌上遊戲！



至於「零食世界」，今年繼續設6大主題區，搜羅逾1,000款來自日本、台灣、韓國、德國、澳洲、希臘及西班牙等地的人氣零食！大家準備好掃貨未？



香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界小檔案



日期：7月20至26日

時間：

［香港書展］

7月20、21、24、25日（10am—10pm）

7月22、23日（10am—11pm）

7月26日（9am—5pm）

［香港運動消閒博覽、零食世界］

7月20至25日（10am—8pm）

7月26日（9am—5pm）

地點：香港會議展覽中心

票價：［成人］25元／［小童］10元（適用於小學生／身高1.2米或以下兒童）／3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

票務優惠：

［上午進場票］10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

［晚間進場票］10元（成人和小童同價，晚上7時後進場），7月20、21、24及25日（適用於星期三、四、日以及一），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

［免費再進場特別優惠］凡以正價（成人港幣25元、小童港幣10元）購買7月20或21日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：7月22—24日（星期五至日）晚上7時後／7月25日（星期一）晚上7時後。此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、晚間進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

［超級書迷證］80元（持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間）



