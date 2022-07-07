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07/07/2022

書展本月20日開鑼 早夜場$10優惠票

#書展
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　　【晴報專訊】書展本月20至26日在會展舉行，並邀得蔡瀾、沈西城等作家出席講座，料會向已離世的倪匡致敬。疫情下展會維持禁止飲食，及不設售賣實體門票，入口設收費站以八達通即時購票。貿發局相信，會展站開通及消費券將帶動人流。

 

主辦方料會展站開通及消費券，會帶動書展人流。

 

　　今年書展主題為「歷史文化，城市書寫」，連同「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，3大展覽有逾700個展商參加。疫下場內不准飲食及試食，現場亦不設實體門票銷售，市民可在會場入口收費站，以八達通即時購票，進入展場均須使用「安心出行」及符合疫苗通要求。門票設3類優惠，如上午或晚間進場票均售10元，及無限次入場的超級書迷證，售80元。

 

　　貿發局亦邀來蔡瀾、沈西城等作家及名人出席講座，貿發局副總裁張淑芬稱，對知名作家倪匡離世感惋惜，相信部分講者會向他致敬，大會亦會輯錄其經典片段上載至書展網站，讓書迷懷緬。

 

蔡瀾沈西城出席講座 料向倪匡致敬

 

　　被問及近日疫情反覆，張指大部分市民已打3針及有抗體，會密切留意，又指雖然今年暑假縮短，但料會展站開通及消費券會帶動人流。對於有書商被拒參展，張稱不評論個別個案，強調以往辦任何展覽，不一定所有申請都會被接納，又表明不會審查書籍，但展商須遵守香港法例，「已溫馨提示書商要為展售的書籍負責」。

 

　　另外，首次參加運動博覽的the life etc.創辦人Jasmine指，店舖開業不足2年，每件產品月均可賣出100件，相信與港人關注健康有關，冀參展能擴大受眾群。而本土展商Ha！Design Studio黃蝦女設計工作室，則與譚仔三哥及李錦記合作推出桌上遊戲，其首席設計師黃頌行指，疫下港人留家增多，令桌上遊戲的網上銷量飈升50%。

 

 

轉載自: 晴報

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