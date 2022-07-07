熱愛助人32歲女求肺續命 隨時猝死 急需A型血肺

【晴報專訊】32歲活潑開朗的吳淑賢（LuLu），因自身免疫病併發的肺動脈高壓，被迫從深切治療部（ICU）退下火線，辭退健康服務助理的工作。

患者LuLu現時病情反覆，主診醫生指若出現多器官衰竭，恐錯失移植良機，現時是分秒必爭。（受訪者提供）

惟縱受病魔折磨，她從未放棄關懷他人，病榻中仍四出探訪老人院，為長者編織愛心圍巾。惟去年起病情每況愈下，上周更併發右心衰竭，性命危在旦夕。主診醫生指，LuLu隨時可能猝死，現急需A型血肺續命，未來數日至數周為移植黃金期，盼公眾捐出逝世親友器官，令她早日康復重拾助人志業。

LuLu與尋常年輕人一樣，最愛暢遊日本品嘗美食，閒暇時愛騎馬和打羽毛球。自幼體弱多病的她，感激醫護相助，畢業後投身ICU健康服務助理，其後轉往腎科照顧病人，表現更獲上司賞識，一度晉升為一級助理。

ICU健康服務助理 因病被迫辭職

但病魔卻使美好人生180度扭轉。自2014年確診患自身免疫病「混合型結締組織疾病」後，LuLu一直帶病工作。惟天地不仁，其病況不斷變差，2019年因併發肺動脈高壓，影響心臟揼血，被迫辭職。至上周一（27日）更併發右心衰竭，出現心律不整，需入住心臟加護病房，極需盡快換肺；現已排在同血型及體型病人移植名單的首位。

黃加霖醫生（左二）指，LuLu現時僅靠強心藥強撐。

葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖指，LuLu有腹水、血壓不穩，亦無法進食，僅靠強心藥強撐，隨時有可能猝死，未來數日至數周是移植關鍵期，形容她「今日不知明日事」。他指，肺動脈高壓者因血管收縮，右心揼血會「愈揼愈吃力」，令心臟日漸衰竭，「全球每百萬人僅15人因免疫病併發肺動脈高壓，LuLu情況屬罕見，但若成功換肺，有望根治問題，痊癒機率與他人無異。」

同院的結核暨胸肺內科副顧問醫生甄詩韻指，LuLu身高約149厘米，可接受A型血的腦幹死亡者捐出肺部，次選為O型血。而去年至今，全港成功進行18宗換肺手術，整體5年存活率高於全球，若成功換肺，有7成機會續命。

抱病仍做義工 探訪院舍長者送暖

LuLu的姐姐Yuki在記者會上難忍淚水

LuLu的姐姐Yuki指，3年來不時陪妹妹覆診，看著至親「每日生活在痛苦中」，份外心痛難過，「妹妹一生志願是為病人服務，亦一直堅守醫院工作至最後。」她說，妹妹病中仍做義工，到老人院探訪、為老人家親手編織頸巾，從不吝於付出。

Yuki續指，妹妹是「為食鬼」，留院時一有胃口，便想父親煲糖水、送上車厘子。但回想昔日的「肥妹仔」，在疾病煎熬下，體重由110磅（約50公斤）急跌至現時僅80多磅（約38公斤），Yuki難忍淚水︰「只要她能好番，她想去邊、食甚麼，我都會盡量滿足她。」

表妹夫Thomas指，與LuLu相識逾20年，形容她一向勤奮好學，「因我亦曾是ICU護士，她不時會請教我，怎樣可更好照顧病人。」

他說LuLu相當用功，惟ICU工作體力要求高，「當年因患病體力不支，才轉到腎科，想不到她會一直差下去。」

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