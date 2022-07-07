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07/07/2022

從家人卦看習近平的七一講話

#習近平 #家和萬事興 #家人卦 #七一 #特區新班子
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　香港回歸25周年，國家主席習近平赴香港參加慶祝儀式與新特區政府就職典禮。香港市民關注的當然是香港今後的路向會怎樣走。習近平在七一講話中給了明確的訊號：一國兩制「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」通篇講話主要面向香港、兼及澳門，但昔日鄧小平宣示的「舞照跳、馬照跑」的說法己沒提及了，甚至「港人治港」的提法也代之為強調「愛國者治港」。

 

　　今次習近平的七一講話，確立了中央對香港的全面管治權，「愛國者治港」是「任何時候也不能動搖」，方能「保障特別行政區高度自治權」。國家的發展戰略，已將香港納入「十四五規劃與2035年遠景目標」，以及「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，新一屆特區政府，必須提高治理水平，讓香港由亂到治。並且語重深長告訴香港人，要「共同維護和諧穩定。香港是全體居民的共同家園，家和萬事興。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起。」

 

　　筆者對習近平所說的「家和萬事興」，深有同感，特別是邵康節的《皇極經世》，算出2023年的值年卦是家人卦，看來新一屆特區政府，管治上最棘手之處，便是如何讓香港因反修例運動造成的人心撕裂，回復人心融和的大家庭，出現「家和萬事興」的喜象。

 

(iStock)

 

　　所謂「家和萬事興」，意指家庭和睦就能興旺，出處源自《二十年目睹之怪現狀•第八十七回》：「大凡一家人家過日子，總得要和和氣氣。從來説：家和萬事興。」最重要是「和」。因此《論語》也講「禮之用，和為貴」。人生活在世間，不能離開社會，不能離開羣眾而獨自生存。與社會大眾相處的最需要和睦。香港能和，萬事皆吉，因為上下團結的力量實在太大了。

 

　　「家和萬事興」，也不妨從佛教的「六和敬」得到啟示。所謂「六和敬」，第一和是見和同解；第二和是戒和同修；第三和是身和同住；第四和是口和無諍；第五和是意和同悦；第六和是利和同均。這「六和」之中，筆者認為港人最需要學習的是「口和無諍」。因為「家和萬事興」的對立面，正好是「家衰口不停」，香港人最喜歡爭吵不斷，永無寧日，又怎會有進步？

 

　　再回頭望《易經》的家人卦。此卦是《易經》第37 卦，講的是治家之道，言家中有女人賢慧，治家有方，才能讓男人無後顧之憂，在外努力。但就卦象來看，上卦為巽為風；下卦為火，《說卦傳》說「「風以散之」，巽風可取象為趨散。離為得，上巽下離，為所得被趨散、分散的意思。「散家人」則可解釋為鬆散的家人。難怪家人卦被視為下下卦。家人卦的結構，六爻有五個當位，只有第六爻不當位，其中三對爻中二對有應，只有一對上爻無應。卦辭中沒有「吉」，而只有「貞」。

 

　　家人卦不見得每爻皆吉。若是六四爻的「富家，大吉」和九五爻的「王假有家，勿恤，吉。」都是「家和萬事興」的典範。但若是九三爻「家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。」則是「家衰口不停」的結果。此爻暗喻管治過嚴不免有傷恩慈，過程也難免艱苦，也許對新一屆政府會有所啟示。

 

 

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